Bento fala sobre goleada histórica da Argentina sobre o Brasil: ‘Tiveram sorte’

A Seleção Brasileira sofreu, nesta terça-feira (25), a pior derrota de sua história em Eliminatórias da Copa do Mundo ao ser goleada por 4 a 1 pela a Argentina no Monumental Núñez. Após a partida, o goleiro Bento falou sobre a chuva de gols sofridos e destacou que, para ele, os hermanos tiveram sorte em alguns momentos.

Bento citou o segundo gol dos argentinos, marco por Enzo Fernández aos 12 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, a Argentina foi contruindo a jogada até que De Paul achou Molina na direita, e ele cruzou no chão. A bola passou por todo mundo, teve um leve desvio em Murillo e chegou nos pés do camisa 8, que completou sem dificuldade.

– É difícil avaliar, né? Quando você leva quatro gols é difícil. Eu acho que o que eu pude fazer, eu consegui fazer. Os outros gols, eu acho que, dificilmente, outra pessoa defenderia. Foi um lance muito rápido, eles tiveram sorte, teve bola desviada, a bola sobrou pra eles. Infelizmente, futebol assim, a gente nunca espera levar tantos gols.

O defensor do Al-Nassr, da Arábia Saudita, teve a oportunidade de começar o duelo decisivo como titular, depois que Alisson foi cortado da Seleção por conta do protocolo de concussão, acionado no duelo contra a Colômbia.

– Faz parte. Agora é levantar a cabeça, porque tem muita coisa que faz com que não possa. Triste, né? Ninguém esperava perder uma partida, ainda mais contra a Argentina. Não tem muito o que falar. Fiquei feliz pela oportunidade que eu tive, mas muito triste pela derrota e é seguir trabalhando.

Com a derrota, o Brasil caiu para a quarta posição, com 21 pontos, e não tem classificação garantida. Argentina, Equador e Uruguai completam o G4. Agora, a Seleção só volta a campo em junho, contra o Equador.