Bento é alvo de críticas por gol da Argentina sobre o Brasil: ‘Medo de agarrar’

O terceiro gol da Argentina sobre o Brasil nesta terça-feira (25) rendeu críticas de torcedores ao goleiro Bento. Substituto de Alisson no duelo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o camisa 12 foi apontado como culpado no lance em que Mac Allister balançou as redes.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Enzo Fernández ergueu bola na área, e o meia-atacante se antecipou ao arqueiro da Seleção Brasileira para finalizar e deixar o placar em 3 a 1 para os "hermanos".

Na web, internautas detonaram o goleiro da Seleção Brasileira pelo lance. Por meio da rede social "X" (antigo Twitter), torcedores afirmaram que Bento está com "medo de agarrar", apontando certo nervosismo do jogador. Além disso, surgiram comentários comparando o atleta a Alisson, desfalque por concussão.

Confira comentários sobre Bento em Argentina x Brasil

Tudo sobre o jogo entre Argentina e Brasil (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina x Brasil

14ª rodada — Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG);

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada);

🟨 Arbitragem: Andre Rojas (árbitro), Alexander Guzman (COL) e Richard Ortiz (COL) assistentes;

🖥️ VAR: John Perdomo.