Ex-atacante da Seleção ironiza atitude do Palmeiras: ‘O mundo está vendo’

Luís Fabiano, ex-atacante da Seleção Brasileira, ironizou a postura do Palmeiras diante das polêmicas de arbitragem no confronto contra o São Paulo. As equipes se enfrentaram no último domingo (5), no Morumbis, pela 27ª rodada do Brasileirão, em uma partida marcada por erros de Ramon Abatti Abel.

Durante o programa "Resenha da Rodada", da ESPN, o antigo camisa 9 destacou que o Palmeiras perdeu a oportunidade de reconhecer que foi beneficiado. Ao invés disso, o clube emitiu uma nota oficial sobre a arbitragem, onde de acordo com Luís Fabiano se colocou como vítima.

- Era 2 a 0, com um pênalti e uma expulsão, duvido que o Palmeiras viraria o jogo. Jamais. Agora, não existe união entre os clubes. Porque o Palmeiras é muito bom para reclamar, agora, para reconhecer, faz notinha como vítima. Pelo amor de Deus, ninguém reconhece que foi beneficiado. O mundo está vendo. Vai lá e fala que o árbitro errou - disse o ex-jogador.

Nota oficial do Palmeiras

"A Sociedade Esportiva Palmeiras vê com preocupação a pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente, e também nos bastidores do futebol brasileiro, com o intuito de instaurar o caos, beneficiando-se dele para coagir entidades e indivíduos em busca de vantagens futuras e criando narrativas que tentam macular o competente trabalho realizado pela nossa instituição.

É demasiado cômodo creditar a uma decisão do árbitro – e somente a ela – uma virada épica, conquistada com o gosto do suor e três gols anotados em um intervalo de 19 minutos. Até porque também houve marcações da arbitragem desfavoráveis ao Palmeiras, como as não expulsões do meio-campista Bobadilla e do zagueiro Alan Franco, que desferiu uma cotovelada no rosto do atacante Ramón Sosa em um lance sonegado pelo VAR – e ignorado pelos hipócritas da ocasião.

Cabe salientar que, mesmo quando se sente prejudicada, a diretoria do Palmeiras raramente se manifesta em público sobre o tema arbitragem, pois respeita os fóruns de discussão adequados e, acima de tudo, não terceiriza sua responsabilidade nos momentos adversos. Essa postura, por sinal, ajuda a explicar o sucesso que temos obtido ao longo dos últimos anos: olhamos sempre para nós mesmos e trabalhamos sem buscar subterfúgios nem construir desculpas para as nossas derrotas.

O Palmeiras, como se sabe, é amplamente favorável à profissionalização dos árbitros e defende mais investimentos em tecnologia e na formação da categoria, entre outras melhorias. O nosso compromisso com o desenvolvimento do futebol brasileiro está acima de qualquer interesse individual. Por essa razão, aliás, o Palmeiras, entre os candidatos ao título da Série A, será o único clube a atuar durante a atual Data Fifa, mesmo com a equipe extremamente desfalcada em razão de atletas convocados para suas seleções.

Compreendemos que o crescimento coletivo da nossa indústria exige renúncias, espírito de colaboração e o fim do egoísmo que, lamentavelmente, ainda norteia a conduta de dirigentes que ora apelam à gritaria, ora recorrem a acusações sem provas para justificar resultados negativos. Neste sentido, esperamos que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) seja enérgico com aqueles que, de forma irresponsável, lançam suspeitas indevidas sobre pessoas e instituições".

Como foi o clássico?

A partida começou com pressão palmeirense. Nos minutos iniciais, o Alviverde assustou, e o São Paulo contou com defesa segura de Rafael. Até os 10 minutos, o domínio foi do Palmeiras, com as ações concentradas na área de defesa tricolor.

Aos 14 minutos, Luciano mudou a rota do jogo. Murilo errou um passe para Flaco López e entregou um contra-ataque para o São Paulo. Com uma leitura bem feita por Sabino, Marcos Antônio conduziu a bola e deixou com Luciano. Gustavo Gómez se atrapalhou na linha de impedimento e, sem Weverton no caminho, o camisa 10 virou o rosto e mandou direto para o fundo da rede. Além de abrir o placar, marcou seu gol de número 99 pelo Tricolor.

O Palmeiras não conseguia respirar. Até então, tirando os primeiros dez minutos de jogo, não assustava mais o São Paulo.

Aos 34, o time de Crespo ampliou a vantagem. Após Enzo vencer uma dividida com Vitor Roque e Felipe Anderson, cruzou para Gonzalo Tapia e o jogador mandou para as redes, colocando o Tricolor mais à frente ainda no placar. Festa da torcida!

O jogo retornou entre São Paulo e Palmeiras em um ritmo parecido. Aos seis minutos da etapa final, o clima esquentou Tapia, que estava com a bola, foi derrubado por Allan. A arbitragem considerou normal e mandou seguir. Isso revoltou o elenco tricolor e a torcida presente, que alegaram ser pênalti. O VAR não foi consultado.

A partir da metade da etapa final, o Palmeiras começou a pressionar um pouco mais, enquanto o São Paulor recuava. A resposta veio com Vitor Roque. Aos 24 minutos, o Tigrinho tabelou com Sosa e Maurício e tocou de cabeça para o gol, diminuindo a vantagem tricolor.

O Palmeiras foi atrás do empate. Com uma produção mais abaixo do São Paulo, que ainda se mostrava bastante irritado em campo, Flaco recebeu uma bola de Maurício, abriu espaço e chutou no ângulo do Rafael. Tudo igual no Morumbis para São Paulo x Palmeiras.

O tempo fechou. O Tricolor seguia nervoso em campo. Pouco tempo após o gol, Enzo Díaz e Vitor Roque se estranharam após uma disputa, resultando em uma confusão generalizada que envolveu até mesmo os bancos de reservas dos times. As equipes foram contidas e o jogo seguiu.

No Allianz Parque, um canto de "o Palmeiras é o time da virada" é comum. Distante da torcida, o time de Abel Ferreira fez valer. Aos 43 minutos, quase ao apagar das luzes, Ramón Sosa marcou o terceiro de cabeça.