Mesmo com histórico de constantes lesões nos últimos anos, essa é a primeira vez que Neymar tem problema no joelho. No início do ano, o camisa 10 passou por cirurgia para reconstrução dos ligamentos do tornozelo direito que o tirou dos gramados durante seis meses. O atleta também passou por dois procedimentos por conta de fraturas no quinto metatarso do pé direito.