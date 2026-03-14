Torcida do Botafogo manda recado a Anselmi após derrota para o Flamengo

O Botafogo perdeu para o Flamengo dentro de sua casa, por 3 a 0, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Glorioso mandaram um recado ao técnico Martin Anselmi.

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Os gols da vitória rubro-negra foram marcados por Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro. O clássico carioca contou com a presença de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, que observou alguns nomes em Botafogo x Flamengo.

Nas redes sociais, um dos principais alvos da torcida do Botafogo foi o técnico Martin Anselmi, que vive sequência negativa no comando do Glorioso. Veja os comentários abaixo:

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➡️ Veja os gols de Botafogo x Flamengo: Léo Pereira amplia com chutaço de falta

Anselmi durante o clássico no Nilton Santos. (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja comentários sobre o técnico

Como foi o jogo entre Botafogo e Flamengo

O primeiro tempo começou animado no Estádio Nilton Santos. O Flamengo levou perigo ao gol do Botafogo logo no primeiro minuto. Pedro teve boa chance, mas desperdiçou. Na sequência, o Glorioso respondeu com um cruzamento perigoso de Alex Telles que atravessou toda a área rubro-negra. O time da casa, aliás, acumulou três boas oportunidades, mas não conseguiu converter em gol.

Quem abriu o placar, porém, foi o Rubro-Negro. Aos 13 minutos, Samuel Lino aproveitou uma sobra após Guillermo Varela dividir a bola com Alexander Barboza e finalizou para o gol. A bola ainda desviou em Bastos antes de morrer no fundo da rede de Botafogo x Flamengo.

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A equipe comandada por Leonardo Jardim ampliou nos acréscimos da etapa inicial. Aos 47 minutos, Léo Pereira cobrou falta com categoria e marcou um belo gol, diante do olhar atento de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, presente no estádio.

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O cenário ficou ainda pior para o Botafogo. O VAR chamou o árbitro Anderson Daronco para revisar uma falta de Alexander Barboza em Pedro, quando o zagueiro era o último homem. Após análise, o defensor alvinegro foi advertido com o cartão vermelho. Assim, o Glorioso foi para o vestiário sob vaias de sua torcida, enquanto os flamenguistas faziam festa no Setor Sul do estádio.

O Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador e marcou o terceiro gol logo na primeira chegada ao ataque. Com assistência de Varela, Pedro deixou o dele. Vitória do Flamengo contra o Botafogo.