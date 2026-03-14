Leonardo Jardim destaca vitória do Flamengo diante do Botafogo: 'A equipe está evoluindo'

O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 na noite deste sábado (14), no Estádio Nilton Santos. Após a partida válida pela sexta rodada do Brasileirão, o técnico Leonardo Jardim destacou, além do grande jogo ofensivo de sua equipe, o aspecto defensivo. O treinador português também elogiou a rápida captação dos jogadores com o seu estilo de jogo.

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- Em relação a esse aspecto defensivo, acredito que uma equipe da qualidade do Flamengo tem que ter essa variável, de defender bem. Os jogadores estão tendo atitude, em termos coletivos, de dar maior equilíbrio defensivo. Isso tem nos ajudado a ser uma equipe mais compacta. Isso nos permite, contra um adversário como o Botafogo, ter apenas uma bola no gol. A equipe está evoluindo. Mais do que a estratégia, era importante essa atitude e essa organização entre os jogadores - disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo.

Leonardo Jardim após Botafogo x Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- As ideias que os jogadores colocam em prática são mais rápidas de assimilar pela qualidade e a inteligência deles. Isso ajuda o treinador. Eles são capazes de absorver rapidamente - completou, em outro trecho.

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Gol de falta de Léo Pereira em Botafogo x Flamengo

A vitória do Flamengo contou com um bonito gol de Léo Pereira, um dos destaques do time desde a última temporada. Neste sábado, o zagueiro contou com os olhares de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, que esteve no Estádio Nilton Santos. Leonardo Jardim comentou sobre a atuação do zagueiro e a possibilidade de convocação.

- Vocês sabem que não gosto de individualizar, mas o Léo (Pereira) tem sido um jogador importante. Foi no passado, nas conquistas, e continua sendo no presente. Os jogadores que estão no Flamengo são candidatos à Seleção, pelo nível que jogam, como os outros podem jogar na Colômbia, no Chile, no Uruguai e em todas as seleções - detalhou.

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Vejas outras aspas de Jardim após Botafogo x Flamengo

Parada para a Data-Fifa

"Sobre as paradas, temos a Data Fifa para trabalhar os que não vão para seleções. Depois, na Copa do Mundo, também vamos aproveitar. Queremos jogar bem, ter diversidade e jogar para ganhar. Não quero jogar à la Leonardo Jardim, quero jogar para o Flamengo."

Jogadores sobrecarregados fisicamente

"Tiramos alguns jogadores que estavam sobrecarregados depois de três jogos. Como Jorginho, Arrascaeta, que já ficou fora, Alex Sandro. Fizemos essa gestão."

Pretende formar duas equipes?

"Sinceramente, não gosto de divisão. Quando escolhemos dois times, estamos fazendo uma divisão. Sou um treinador de unificação do elenco. Hoje, houve três que não jogaram antes e jogaram hoje. A base de uma equipe é a sua solidez em termos de processo. Todos podem entrar e fazer bem, porque têm qualidade. Temos duas opções por posição."

Flamengo é um time reativo?

"Não sou um treinador que admira a posse de bola estéril. Acredito que a posse de bola tem um objetivo: de criar espaço ou superioridade sobre o adversário. Quando o adversário pressiona menos, temos mais posse. Quando pressionam mais, deixam espaços que vamos aproveitar. É importante associar um jogo coletivo para dar dificuldades ao adversário. Estamos trabalhando ideias ofensivas de roubar a bola e sempre procurar o passe à frente, mais passes entrelinhas, e menos passes para os lados e para trás."

Retrospecto recente do Flamengo contra o Botafogo

"Não posso fazer uma análise de jogos que não vi, mas deve ser pela qualidade que o Flamengo apresenta nesses últimos anos em comparação com o Botafogo. Esse jogo, além de ser um clássico, um jogo importante, nós tínhamos a dificuldade de fazer três jogos em sete dias, enquanto o adversário fez o jogo da Libertadores. A nossa carga de desgaste era maior. O ideal era jogar amanhã, mas não foi possível, por isso poupamos o Arrascaeta, por exemplo. E foram jogos difíceis. Ainda bem que correu tudo bem e conseguimos os objetivos."

Importância de Samuel Lino

"O Samuel Lino é um jogador que tem uma capacidade técnica e física muito grande. Consegue fazer esforços no sentido ofensivo e defensivo. É um jogador importante para causar desequilíbrio. Assim como foi o Cebolinha no outro jogo. São jogadores para quem peço mais sacrifícios, e eles fazem isso para equilibrar a equipe, além de terem qualidade ofensiva. O Cebolinha, quando cheguei, lembrei que teve um bom início e, depois, uma queda. É impossível estar sempre bem, mas estão todos muito motivados. O Samuel tem mostrado atitude, em termos coletivos, muito positiva. No último jogo, deu assistência para Carrascal. Nesse, fez um gol. Estou satisfeito com ele e com os outros."

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