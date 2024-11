Raphinha, jogador da Seleção Brasileira, comemora gol marcado contra a Venezuela, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. (Foto: Federico Parra / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 20:44 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira empatou em 1 a 1 com Venezuela, nesta quinta-feira (14), em jogo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Raphinha abriu o marcador no fim do primeiro tempo, mas Segovia empatou no começo da etapa final. Apesar do gol, o camisa 10 lamentou o resultado contra os venezuelanos.

– O gol é bom, mas o importante é ganhar o jogo. Por isso saio triste, preferia ganhar do que marcar. Poderíamos ter ganho, foi complicado algumas coisas, algumas coisas que passam na partida.

O jogador se refere ao sistema de irrigação do campo, que foi acionado, nos minutos finais, paralisando a partida por cerca de três minutos enquanto a equipe brasileira estava no ataque. O ocorrido causou descontentamento dos jogadores de Dorival Júnior, e dicussão acabou com fisioterapeuta do Brasil expulso. Além disso, os jogadores reclamaram das faltas do time rival, algumas mais fortes em alguns momentos.

– Jogar aqui não é fácil, eles estão invictos. Então esse ponto fora de casa é importante, vamos trabalhar para melhorar, trabalhar porque agora vamos jogar em casa. - disse o atacante ao fim da partida.

Agora, a Seleção Brasileira começa a preparação para o último jogo do ano. Na próxima terça-feira (19) o time encara o Uruguai, às 21h45m (de Brasília), em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias. Para a partida, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Vanderson, que tomou o terceiro cartão amarelo diante da Venezuela e está suspenso. Os seis primeiros se classificam para a Copa do Mundo, após 18 rodadas, e o sétimo vai jogar uma repescagem mundial em março de 2026.

Raphinha comemora gol marcado pelo Brasil contra a Venezuela, pelas Eliminatórias (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

