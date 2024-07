Arrascaeta dá sua opinião sobre fala de Andreas Pereira: ‘Foi infeliz’

(Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 15:18 • Rio de Janeiro

Arrascaeta foi mais um que comentou sobre as declarações polêmicas de Andreas Pereira. Após a classificação do Uruguai nos pênaltis sobre o Brasil, nas quartas de final da Copa América, o camisa 10 falou sobre a situação e passou panos quentes com o ex-companheiro de Flamengo.

Em coletiva na última quinta-feira (5), o meio-campista brasileiro disse que o Uruguai "sonha" em ter uma seleção igual à do Brasil. As palavras do jogador do Fulham foram usadas como combustível aos uruguaios na partida.

- Vocês que moram no Brasil sabem muito melhor do que eu que provocações acontecem toda hora, fazem parte do futebol... A gente se motiva mais pelo nosso país, por defender e dar uma alegria ao povo uruguaio. Isso é o mais importante - disse Arrascaeta, após a classificação para a semifinal da Copa América.

Camisa 10 do Uruguai entrou em campo na classificação sobre o Brasil e converteu um dos pênaltis (Foto: Robyn Beck / AFP)

Arrascaeta comentou as declarações de Andreas Pereira de uma forma mais leve, diferente de seu companheiro de seleção, Luis Suárez. A estrela do Flamengo converteu um dos pênaltis dos celestes na classificação.

- Eu conheço o Andreas também. É um menino de bom coração. Foi infeliz, talvez, em algumas palavras... Mas a gente fica feliz de ter vencido e seguido em frente na Copa - finalizou o meia.

Os uruguaios garantiram vaga para a semifinal e enfrenta a Colômbia nesta quarta-feira (10), rumo à final da Copa América. Do outro lado da chave, Argentina e Canadá disputam a classificação.