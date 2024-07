Suárez rebate Andreas Pereira após eliminação do Brasil: ‘Era reserva do Arrascaeta’

(Foto: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Publicada em 07/07/2024 - 11:07

Após eliminar o Brasil nos pênaltis nas quartas de final da Copa América, Luís Suárez alfinetou Andreas Pereira pelas declarações nas últimas semanas. O atacante do Uruguai considera que o meio-campista brasileiro foi desrespeitoso antes da partida e demonstrou incômodo.

- Para falar do Uruguai é preciso ter um pouco mais de respeito, saber a história que tem o Uruguai. Antes de dizer que tem jogadores que gostariam de estar na seleção do Brasil. Quem fez esse comentário era reserva do Arrascaeta (no Flamengo), então imagina o que é para nós ouvirmos isso. – disse Suárez.

Em entrevista coletiva na última quinta, o jogador do Fulham disse que a seleção uruguaia sonharia em ter alguns dos jogadores brasileiros. A frase foi utilizada em vídeo motivacional divulgado pela Celeste horas antes da partida.

- Eu fiquei surpreso, porque em momento algum eu faltei de respeito com o Uruguai, simplesmente disse que eu preferia e acho que nossos jogadores são melhores, então se eles usaram isso a favor deles, eles podem fazer o que quiser, mas eu em momento algum faltei de respeito ao Uruguai. - afirmou Andreas, em resposta

Atacante do Uruguai respondeu as declarações de Andreas Pereira (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Aos 37 anos, Luís Suárez não entrou em campo na classificação do Uruguai, visto que Darwin Núñez, referência do ataque celeste, vem recebendo diversas oportunidades e é o artilheiro da seleção na competição. O atacante do Inter Miami disputou apenas dois jogos.

Na semifinal da Copa América, o Uruguai agora enfrenta a Colômbia, na próxima quarta-feira (10), em Charlotte. Do outro lado da chave, a Argentina enfrenta o Canadá, onde enfrentou na estreia do torneio.