Endrick lamenta eliminação do Brasil e pede apoio da torcida brasileira

Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 14:52 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira foi eliminada nas quartas da Copa América. Endrick, atacante do Real Madrid e do Brasil, lamentou a derrota nos pênaltis e pediu apoio dos brasileiros nas Eliminatórias da Copa do Mundo, em setembro.

- Fico triste, né? É um sentimento não só nosso, mas dos brasileiros agora. É difícil ser eliminado, ainda mais nos pênaltis. É difícil demais. A gente quer colocar o Brasil no topo de novo. Mas infelizmente não está sendo dessa vez – disse Endrick, após a eliminação do Brasil.

- É muito difícil achar palavras nesse momento. Espero que todo o povo brasileiro esteja conosco. Sei que é muito difícil, um dia eu já fui torcedor e sei como são as coisas. Espero que nas eliminatórias eles (torcida) possam estar lá apoiando a gente e gritando nosso nome. Vamos torcer bastante para isso. - acrescentou o atacante de 17 anos.

Atacante de 17 anos foi titular na partida contra o Uruguai (Foto: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Na disputa de pênaltis, Eder Militão e Douglas Luiz erraram as batidas que deram a vantagem ao Uruguai. No final, surge uma esperança com a defesa de Alisson à cobrança de Giménez, mas não foi o suficiente para evitar a eliminação da Seleção Brasileira.

Adversário do Brasil nas quartas, os uruguaios garantiram vaga para a semifinal e enfrenta a Colômbia nesta quarta-feira (10), rumo à final da Copa América. Do outro lado da chave, Argentina e Canadá disputam a classificação.