Argentina x Brasil será desempate de confrontos históricos entre as equipes

A Seleção Brasileira encara a Argentina, nesta terça-feira (25), em mais um duelo decisivo entre as duas equipes. O Clássico das Américas válido pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 será o desempate no retrospecto histórico do confronto. Ambos estão empatados com 42 vitórias, segundo a FIFA.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Brasil vive jejum de gols contra a Argentina; veja números

De acordo com os arquivos da FIFA, publicados em seu site oficial, este será o 110º embate entre as duas maiores seleções do continente. Até então, o placar é 42 vitórias para cada e 25 empates em partidas oficiais consideradas pela entidade.

Em duelos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, foram apenas 10 confrontos entre eles. A primeira vez foi nas qualificações para o Mundial de 2002 da Coreia e Japão). Na competição, a balança pende ligeiramente a favor da Amarelinha com quatro vitórias, enquanto a Argentina conquistou três. Os outros três estavam empatados.

continua após a publicidade

A última partida entre as equipes foi na sexta rodada das Eliminatíras atual, no Maracanã, em duelo com muita tensão nas arquibancadas. Por fim, a vitória foi dos hermanos, por 1 a 0, com gol de Otamendi.

Desde 2010, foram 16 encontros entre as seleções, com absoluto equilíbrio entre os resultados. No total, foram seis vitórias para os brasileiros, sete para os argentinos e três empates entre as seleções internacionais.

continua após a publicidade

Além das competições oficias, como a Copa do Mundo, Eliminatórias e Copa América, a Canarinho leva a vantagem. A partida mais importante que não faz parte dos formatos anteriores é provavelmente a final da Copa das Confederações de 2005, na Alemanha. Na ocasião, o Brasil venceu por 4 a 1, com atuações brilhantes de Ronaldinho, Kaká e Adriano. Nesta categoria também estão as partidas do 'Mundialito' disputado em 1981 no Uruguai, ou do Campeonato Pan-Americano, que reuniu equipes da Conmebol e da CONCACAF. No total, foram cinco jogos, com uma vitória para a Argentina, duas vitórias para o Brasil e um empate.

➡️ Argentina x Brasil: Lautaro Martínez alimenta polêmica, e comentário viraliza

As equipes entram em campo nesta terça-feira (25) para o confronto que irá desempatar o histórico. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A Argentina já chega classificada para a Copa de 2026, enquanto o Brasil está na terceira colocação, com 21 pontos.