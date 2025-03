Brasil não marca contra a Argentina desde 2019; confira números

O Brasil enfrenta a Argentina nesta terça-feira (25), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e tenta quebrar escrita negativa que dura desde 2019. A Seleção não marca contra o maior rival há quase seis anos, quando também venceu os "hermanos" pela última vez.

A última vez que a Canarinho balançou as redes da Albiceleste foi na semifinal da Copa América de 2019. Na ocasião, Gabriel Jesus e Roberto Firmino fizeram os gols da vitória do Brasil por 2 a 0 no Mineirão.

Desde então, a Seleção enfrentou a Argentina em quatro oportunidades, sem conseguir furar a defesa adversária. São três derrotas por 1 a 0 - incluindo uma na final da Copa América de 2021 - e um empate sem gols.

Brasil x Argentina: onde assistr

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (25) pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para às 21h (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG), e terá transmissão da Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada).