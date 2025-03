Maiores goleadas de Brasil x Argentina; veja a lista

Brasil e Argentina protagonizam uma das rivalidades mais emblemáticas e tradicionais do futebol mundial, marcada por jogos intensos, grandes craques e resultados inesquecíveis. Entre tantos confrontos equilibrados e disputados, algumas partidas se destacam por placares expressivos, com goleadas que entraram para a história, simbolizando momentos de superioridade de ambas as seleções em diferentes épocas. O Lance! lista as maiores goleadas de Brasil x Argentina.

Historicamente, os encontros entre brasileiros e argentinos sempre foram muito mais do que apenas jogos de futebol. As partidas entre essas duas seleções carregam forte simbolismo cultural e esportivo, com torcedores esperando ansiosamente por cada novo embate. Goleadas nesse clássico sul-americano representam momentos únicos que evidenciam a força e o talento das equipes vencedoras.

Maiores goleadas de Brasil x Argentina

Argentina: Maior vitória em casa (1940)

Em amistoso realizado em 1940, a Argentina alcançou sua maior vitória em casa contra o Brasil, vencendo pelo placar expressivo de 6 a 1. Esse resultado é lembrado até hoje como um dos momentos mais marcantes na história do futebol argentino.

Argentina: Maior vitória fora de casa (1939)

Em um amistoso disputado no Brasil, em 1939, a seleção argentina venceu de forma contundente por 5 a 1. Essa partida é especialmente significativa, pois representa a maior goleada argentina fora de seus domínios contra o tradicional rival.

Brasil: Maior vitória em casa (1945)

O Brasil também possui vitórias marcantes contra a Argentina, sendo a maior delas registrada em amistoso realizado em 1945, quando venceu pelo placar histórico de 6 a 2. Essa goleada é considerada uma das maiores demonstrações de superioridade brasileira diante da seleção argentina.

Brasil: Outra vitória expressiva em casa (1960)

Em outro amistoso marcante, desta vez realizado em 1960, o Brasil voltou a aplicar uma grande goleada sobre os argentinos, com um placar de 5 a 1. Essa partida reforçou a rivalidade e evidenciou novamente a força ofensiva brasileira.

Brasil: Maior vitória fora de casa (1960)

Ainda no ano de 1960, em amistoso disputado na Argentina, o Brasil venceu novamente de maneira contundente, aplicando uma goleada histórica de 4 a 1. Este resultado é especialmente marcante por ter ocorrido em território argentino, demonstrando a força e o talento dos brasileiros mesmo longe de casa.

Esses jogos, marcados por resultados tão expressivos, fazem parte do rico histórico de confrontos entre Brasil e Argentina, destacando o alto nível técnico e a rivalidade acirrada que sempre caracterizaram essas seleções. As goleadas aqui mencionadas são relembradas até hoje, representando momentos inesquecíveis para torcedores de ambos os países.