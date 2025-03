Argentina x Brasil: chegada de Raphinha ao Monumental chama atenção na web

Com o nome em alta após a recente declaração à "RomárioTV", o atacante Raphinha chegou com estilo para o clássico entre Argentina e Brasil. Nesta terça-feira (25), o jogador desembarcou no Monumental com óculos espelhado e boné para trás, em cena que repercutiu nas redes sociais.

No fim de semana, Raphinha virou assunto após uma forte declaração. Perguntado por Romário se o clássico seria "porrada neles?", o atacante concordou com o tetracampeão. A atitude do jogador do Barcelona dividiu opiniões entre torcedores e jornalistas.

Argentina x Brasil, pelas Eliminatórias

Em meio à polêmica, Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Neste momento, a equipe do técnico Lionel Scaloni lidera a classificação, com 28 pontos. A Seleção Brasileira está na 3ª colocação, com 21.

Na partida, a equipe do treinador Dorival Júnior busca encerrar a sequência de seca contra o principal rival da América do Sul. O Brasil não vence a Argentina desde 2019. Durante o período, foram quatro jogos, com três vitórias dos argentinos e um empate.

