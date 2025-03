Argentina x Brasil: clima em Buenos Aires é de festa, mas com apreensão

O clássico entre Argentina e Brasil nesta terça-feira (25), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, promete nervos à flor da pele. Válido pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o duelo ganhou tensão adicional por conta dos recentes episódios de brigas entre torcedores e declarações por parte de jogadores da Seleção, sobretudo Raphinha.

Na noite de segunda-feira (24), entretanto, a delegação brasileira foi recebida com festa no hotel em que está hospedada. O Lance! conversou com fãs presentes na capital da Argentina, que relataram o clima na cidade antes da partida.

— Graças a Deus está tudo em paz. A gente não teve nenhum problema, ao contrário, está todo mundo se relacionando bem aqui com os argentinos, tudo legal. A primeira coisa que foi muito ruim, de fato, foram o preço dos ingressos. A gente fica triste que não tem ninguém para chegar e falar: "Isso aqui é um absurdo!". Não tem como você cobrar R$ 1.700,00 de um ingresso de um jogo de futebol. Todo mundo ficou triste e pensando que poderiam ter lutado para diminuir isso — declarou Daniel Leon, um dos líderes do Movimento Verde e Amarelo.

— Estamos aqui com toda com mais de 25 integrantes, com a bateria, temos surdo, ripa, caixa, e se Deus quiser, amanhã vamos todos para o jogo, fazer aquela festa grande e buscar a vitória do Brasil. É verdade, teve a declaração do Raphinha, mas aqui na rua a gente não tá sentindo muito isso. A gente viu que a repercussão aqui foi muito grande e que eu acho que o Raphinha vai acabar sofrendo algumas retaliações no campo, mas estamos confiantes — concluiu o torcedor.

Apesar do otimismo de Daniel, outros torcedores estão mais apreensivos. Mesmo com a festa e a paz da noite de segunda-feira (24), outros brasileiros presentes relataram ao Lance! que estão preocupados com o clima no dia do jogo. As declarações do atacante Raphinha, afirmando que a Seleção Brasileira irá dar "porrada" nos argentinos "dentro e fora de campo", repercutiram negativamente no país vizinho.

Brasil x Argentina: onde assistr

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (25) pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para às 21h (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG), e terá transmissão da Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada). ➡️Clique para assistir no Sportv.