Argentina x Brasil: vidente crava resultado e dá diagnóstico alarmante

Argentina e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, em Buenos Aires. Para o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", o clássico entre as seleções terminará empatado no estádio Monumental.

De acordo com Luiz Filho, a Argentina terá o domínio durante grande parte do clássico, pressionando o Brasil e sabendo se defender. Já para a Seleção Brasileira, o vidente previu competitividade, com novidades surtindo efeito e perigo ao gol adversário.

O vidente também deu um diagnóstico alarmante para o clima do jogo, que segundo o tarólogo será firme, com muitas faltas duras e expulsão.

Luiz Filho tem mais de 35 mil inscritos no canal no YouTube. Recentemente, o vidente acertou as previsões dos títulos do Flamengo na Supercopa do Brasil e do São Paulo na Copinha. Em 2024, o tarólogo também cravou a queda do Athletico Paranaense no Brasileirão.

Argentina x Brasil, pelas Eliminatórias

O Brasil precisa vencer a Argentina para se aproximar do primeiro lugar - atualmente pertencente à Albiceleste - nas Eliminatórias, já que sete pontos distanciam as duas equipes. A bola rola no Monumental de Núñez às 21h (de Brasília) desta terça.

As estatísticas recentes, porém, não têm ajudado a Seleção nos últimos anos. O último triunfo aconteceu em julho de 2019, na semifinal da Copa América; desde então, são três derrotas e um empate, incluindo o revés na decisão continental de 2021, que decretou o vice-campeonato de Tite, Neymar e companhia.

