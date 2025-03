Separados por espanhóis e portugueses em 1494 pelo Tratado de Tordesilhas, Brasil e Argentina viram o futebol sacramentar o distanciamento ao longo da história. A hostilidade marcou diversos capítulos da rivalidade. O último embate entre as duas seleções, realizado no Maracanã, se transformou em uma guerra dentro e fora de campo. O Lance! relembra o duelo da 6ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A partida entre Brasil e Argentina do dia 21 de novembro de 2023 poderia ser um evento atípico para um jogo de futebol, mas nada que seja novo quando se trata de um Superclássico das Américas. Briga entres torcedores argentinos e a polícia brasileira, excesso de interrupções por faltas e reclamações, "time sem vergonha" de Fernando Diniz e comemoração estrangeira fizeram parte desse cenário bélico.

Antes do apito inicial, tensão no Maracanã. Durante a execução do hino nacional argentino, uma confusão no setor sul do estádio interrompeu o começo de jogo. Violentamente, a Polícia Militar entrou em ação, e o caos durou por longo período. Os jogadores da Argentina tentaram ajudar seus compatriotas e, na sequência, se retiraram do gramado. A partida, então, iniciou-se 27 minutos depois do horário previsto.

Revoltados com violência policial, jogadores da Argentina deixaram campo antes de jogo contra o Brasil (Foto: Carl de Souza / AFP)

Com a pressão das arquibancadas pregressa ao espetáculo, o árbitro Piero Maza começou os trabalhos: os 45 minutos iniciais terminaram com 22 faltas. Na segunda etapa, mais 20, o que traduziram para português a estratégia albiceleste de pressionar a Seleção com e sem bola.

Nome conhecido do futebol por ser "agressivo", Otamendi marcou o gol da partida, após cabeceio no ângulo direito de Alisson. E a ação final de combate foi a expulsão de Joelinton aos 81.

O Brasil não fez um jogo ruim, mas o contexto pesou, e a torcida no Maracanã não perdoou. A Argentina só acertou o gol adversário duas vezes, mas foi o suficiente para um gol "de Dios" legitimar o time de Lionel Scaloni à liderança da tabela. Por fim, os jogadores fizeram questão de permanecer em campo após a vitória para comemorar com os torcedores ainda presentes na arquibancada.

Com gritos de "time sem vergonha" e "olé" dos próprios torcedores no estádio, Fernando Diniz não suportou a pressão em fevereiro de 2024. O revés argentino foi a primeira derrota da Seleção atuando em solo brasileiro na história das Eliminatórias.

Brasil e Argentina voltam a se enfrentar

Em nova batalha, Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (25) pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para às 21h (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG).

No histórico do conflito sul-americano, são 109 partidas disputadas: 40 vitórias albicelestes, 26 empates e 43 triunfos canarinhos. Na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o time de Lionel Scaloni lidera a ponta com 28 pontos, enquanto os treinados por Dorival Júnior alcançaram os 21 na última rodada, assumindo a terceira posição.