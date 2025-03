Seleção Brasileira é recebida com festa de torcedores na Argentina

A Seleção Brasileira chegou a Buenos Aires na noite desta segunda-feira (24), véspera do duelo com a Argentina, válido pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O grupo foi recebido com festa de torcedores na porta do hotel em que está hospedado, após desembarque no aeroporto de Ezeiza.

Os jogadores pararam para atender o público presente com fotos e autógrafos. Segundo o portal "Ge", Rodrygo foi o atleta que mais tempo passou com os fãs. Além dele, Vini Jr., Raphinha, Marquinhos e Bento foram exaltados pela torcida brasileiro.

Logística da Seleção Brasileira

O Brasil treinou no estádio Mané Garrincha, em Brasília, ainda na manhã desta segunda-feira (24). A comissão técnica optou por fazer toda a preparação em território nacional, sem treinamentos na Argentina. Assim, a delegação deixou a capital rumo a Buenos Aires após a última atividade com bola antes do clássico.

O técnico Dorival Júnior confirmou a escalação para o clássico no Monumental de Nuñez. Com seis mudanças em relação à equipe que venceu a Colômbia na última quinta-feira (20), a Seleção enfrenta os argentinos com: Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Matheus Cunha; Raphinha, Rodrygo e Vini Jr.

