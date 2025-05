Convocação da Seleção: assista ao vivo à entrevista de Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti está sendo apresentado na tarde desta segunda-feira (26), no Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, como novo treinador da Seleção Brasileira. Na ocasião, o comandante também deve anunciar sua primeira convocação.

A estreia de Ancelotti no comando da Seleção será no dia 5 de junho, contra o Equador, em Guayaquil, às 20h. Na sequência, o Brasil encara o Paraguai, no dia 10 de junho, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Ancelotti teve sua chegada oficializada pela CBF no dia 12 de maio e inicia seu trabalho em meio a grande expectativa. O italiano, multicampeão pelo Real Madrid, terá a missão de reorganizar a Seleção e garantir a classificação para a próxima Copa do Mundo.

Atualmente, o Brasil ocupa a quarta posição das Eliminatórias, com 21 pontos. Primeiro adversário da Data Fifa, o Equador é o vice-líder, com 23 pontos, enquanto o Paraguai é o quinto colocado e também tem 21 pontos.

Sala de imprensa lotada

Cerca de 250 jornalistas se credenciaram para a apresentação do treinador, número maior do que a capacidade do renovado auditório da CBF. Os profissionais de imprensa vêm de toda parte do Brasil e de diferentes partes do mundo. Para a apresentação de Ancelotti, a CBF recebeu pedidos de jornalistas de Abu Dhabi, Estados Unidos, Chile, Espanha e Itália, entre outros.

Além dos jornalistas, dezenas de cartolas do País devem se fazer presentes. Presidentes de 26 das 27 federações estaduais estiveram no Rio nesse domingo para eleger Samir Xaud como novo presidente da CBF, e devem estender a estadia para acompanhar a apresentação de Carleto.

Novo presidente da CBF, Samir Xaud, recebe o técnico Carlo Ancelotti (Foto: CBF)

Chegada de Carlos Ancelotti ao Brasil

Carlo Ancelotti desembarcou na noite deste domingo (25) no Brasil para dar início a sua história com a Seleção Brasileira. O voo em que estava saiu de Madri e pousou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, às 20h50.

O presidente da CBF, Samir Xaud, recebeu Ancelotti em sua chegada a um hotel na Zona Oeste da cidade, onde o treinador teve o seu primeiro contato com torcedores brasileiros. Pela manhã, o roraimense foi eleito o mandatário da entidade até 2029, após realização da Assembleia Geral Eleitoral na sede da entidade.