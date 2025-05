Endrick encerrou oficialmente sua primeira temporada no futebol europeu após ter uma lesão confirmada pelo Real Madrid. Mesmo com poucas oportunidades como titular, o atacante de 18 anos encerra o ciclo com números expressivos: oito participações em gols em 37 jogos, sendo sete gols e uma assistência.

Contratado ainda aos 16 anos junto ao Palmeiras, Endrick chegou ao Real Madrid em meio a grande expectativa. Utilizado com cautela pela comissão técnica merengue, teve apenas oito partidas como titular e um total de 847 minutos em campo. Ainda assim, manteve uma média de um gol a cada 121 minutos, índice que o coloca à frente de diversos jogadores brasileiros em suas estreias no futebol europeu.

Na Copa do Rei, o atacante foi decisivo ao marcar cinco gols em seis jogos, disputando a artilharia do torneio até a final. Pela Champions League, marcou em sua única aparição, com apenas 10 minutos em campo. O primeiro gol com a camisa do Real veio logo na estreia, contra o Real Valladolid, pela La Liga.

O desempenho ganha ainda mais destaque quando comparada com a de compatriotas. Richarlison, atual campeão da Europa League pelo Tottenham, marcou cinco gols e deu quatro assistências em sua temporada de estreia pelo Watford, em 2017/18, atuando por 3028 minutos - média de um gol a cada 606 minutos. Raphinha, cotado ao prêmio Bola de Ouro em 2024, participou de seis gols em 17 jogos em sua primeira temporada pelo Vitória de Guimarães.

Endrick comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

Entre os jovens mais comparados a Endrick, Vitor Roque teve desempenho inferior. Pelo Barcelona, atuou em 16 partidas, com apenas dois gols marcados e 353 minutos jogados. Pedro, hoje no Flamengo, mal entrou em campo pela Fiorentina: foram quatro jogos e nenhum gol. Outros nomes como Kaio Jorge, Gabigol e Rodrigo Muniz também não alcançaram os números do atacante do Real Madrid em suas estreias.

Lesão tirou Endrick de pré-lista de Ancelotti

Endrick foi substituído com dores musculares na partida deste domingo (18) contra o Sevilla por La Liga, e os exames desta quarta-feira detectaram lesão. Desta forma, o jogador não terá condições de retornar a tempo para jogar pela Seleção nos primeiros jogos de Ancelotti com a Amarelinha. Confira a nota oficial do Real Madrid:

Após os exames realizados hoje em nosso jogador Endrick pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no tendão conjunto dos isquiotibiais da perna direita. Aguardando evolução", disse a nota oficial do Real Madrid sobre a situação do brasileiro. Endrick vai perder os jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo."

