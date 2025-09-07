AO VIVO: veja o treino da Seleção Brasileira na Granja Comary
Elenco se prepara de olho no duelo com a Bolívia, nesta terça-feira (9), fora de casa
TERESÓPOLIS — Em preparação de olho no duelo com a Bolívia, a Seleção Brasileira treina na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para a última rodada das Eliminatórias, contra a Bolívia. Neste domingo (7), como de praxe, apenas os 15 minutos foram liberados para registros de imagens. Acompanhe ao vivo:
➡️EXCLUSIVO: Hugo Souza faz balanço da Seleção, cita convívio com Ancelotti e exalta Dorival
A Seleção vem de ótima vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, com gols de Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. Este foi o último compromisso no país antes da Copa do Mundo.
O próximo compromisso será na terça-feira, em El Alto, na altitude de 4.150 metros. O Brasil ocupa a vice-liderança das Eliminatórias, com 28 pontos somados, dez atrás da líder Argentina. Para o técnico Carlo Ancelotti, valem os testes na reta final do ciclo já pensando na lista para a Copa do Mundo de 2026.
Programação da Seleção Brasileira
O último treino na Granja Comary está marcado para às 10h30 (de Brasília) desta quarta-feira - também somente com 15 minutos de espaço para imagens. Antes, o técnico Carlo Ancelotti concederá entrevista de véspera do jogo contra a Bolívia, em El Alto.
A delegação da Seleção Brasileira sairá da Granja Comary rumo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 14h30, com destino a Santa Cruz de La Sierra, cidade a nível do mar na Bolívia. A viagem para El Alto será horas antes do confronto.
Tudo sobre
