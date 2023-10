A Seleção Brasileira foi derrotada pelo Uruguai por 2 a 0, nesta terça-feira (17), em Montevidéu, no Estádio Centenário, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Nuñez e De La Cruz marcaram para os uruguaios. O próximo desafio agora é somente em novembro contra Colômbia e Argentina. Por enquanto, assista no vídeo acima à entrevista coletiva na íntegra do técnico técnico Fernando Diniz após a derrota canarinho: