Seleção Brasileira vale duas vezes mais que o elenco do Uruguai; veja comparativo

Seleção vale quase três vezes mais



Vamos aos números. A Pluri faz o cálculo com a soma de 23 atletas do elenco da Seleção nesta data Fifa, já com as últimas alterações (entradas de Adryelson e Emerson Royal nas vagas de Nino e Danilo). O valor total chegou a € 943 milhões (R$ 5,03 bilhões).



Já os 24 jogadores uruguaios convocados por Marcelo Bielsa têm um valor total de € 433,8 milhões (R$ 2,3 bilhões) - menos que a metade do valuation brasileiro.



