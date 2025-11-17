menu hamburguer
Veja a íntegra da entrevista de Carlo Ancelotti antes de Brasil x Tunísia

Seleção joga nesta terça-feira (18) em Lille e encerra amistosos no ano

Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/11/2025
10:48
Atualizado há 2 minutos
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
imagem cameraCarlo Ancelotti chega ao último jogo de testes da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro)
Em Lille, na França, o técnico Carlo Ancelotti falou sobre o amistoso entre Brasil e Tunísia, o último da Seleção no ano. A partida também deve encerrar a fase de testes na definição do grupo que vai para a Copa do Mundo. Veja como foi:

Depois de vencer Senegal, e jogando bem, em Londres, o Brasil deverá ter mudanças pontuais para a partida com a Tunísia. Ao menos essa vinha sendo a intenção de Ancelotti. O treinador, contudo, despistou e disse que precisaria ver a condição física dos jogadores para definir o time.

Entre os possíveis testes para o jogo desta terça (18) está a utilização de Vitor Roque no ataque. Uma mudança, porém, é certa: Gabriel Magalhães foi cortado por causa de uma lesão muscular, o que vai obrigar Ancelotti a mexer na defesa.

Brasil x Tunísia pode ser última chance para atletas convencerem Ancelotti

O jogo desta terça-feira será o último amistoso da Seleção no ano. O grupo voltará a se reunir apenas em março, para amistosos com França e Croácia, nos Estados Unidos.

Mas, para quem busca uma vaga na Copa do Mundo de 2026, o jogo em Lille pode ser a oportunidade derradeira. Ancelotti já declarou reiteradas vezes que a intenção era conhecer melhor os jogadores até os amistosos deste ano. Em março, o italiano quer convocar praticamente o grupo que planeja levar para o Mundial.

A convocação final da para a Copa do Mundo acontecerá em maio. A CBF decidiu que fará parte da preparação para a Copa na Granja Comary, além de um amistoso no Brasil.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Diante da Tunísia, Ancelotti deve fazer últimos testes no Brasil em preparação à Copa (Foto: Rafael Ribeiro)

