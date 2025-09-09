menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Assista à íntegra da entrevista de Carlo Ancelotti após derrota do Brasil para a Bolívia

Resultado deixa Seleção apenas na 5ª colocação das Eliminatórias

Carlo Ancelotti tentou, mas não conseguiu achar soluções para o Brasil diante da Bolívia
imagem cameraCarlo Ancelotti conheceu primeira derrota como técnico da Seleção (Foto: Daniel Miranda/AFP)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
23:03
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista logo após a derrota do Brasil para a Bolívia em El Alto, jogo que encerrou a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Veja como foi:

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Veja como ficou a classificação final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo

Com o resultado, o Brasil encerrou o qualificatório apenas na 5ª colocação das Eliminatórias, pior desempenho da história.

Carlo Ancelotti durante jogo do Brasil na Bolívia
Ancelotti não teve muito o que fazer para evitar derrota do Brasil para a Bolívia (Foto: Daniel Miranda/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias