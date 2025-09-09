Assista à íntegra da entrevista de Carlo Ancelotti após derrota do Brasil para a Bolívia
Resultado deixa Seleção apenas na 5ª colocação das Eliminatórias
O técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista logo após a derrota do Brasil para a Bolívia em El Alto, jogo que encerrou a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Veja como foi:
➡️Veja como ficou a classificação final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo
Com o resultado, o Brasil encerrou o qualificatório apenas na 5ª colocação das Eliminatórias, pior desempenho da história.
