AO VIVO: assista à entrevista de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção

TERESÓPOLIS — O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, concede na manhã desta quarta-feira (3), na Granja Comary, em Teresópolis, a entrevista coletiva às vésperas do duelo com o Chile, na quinta, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Assista ao vivo:

Ancelotti, logo em seguida, às 11h, subirá ao gramado com o grupo para o último treinamento. Nele serão feitos mais ajustes táticos e, como de praxe, a definição da equipe titular para a partida contra os chilenos.

Na última terça, durante a atividade no fim da tarde, Ancelotti deu um esboço e o time tinha: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rafinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.

continua após a publicidade

Jogadores da Seleção em treino na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ CBF homenageia jogadores por marcas com a camisa da Seleção

Despedida da Seleção será no Maracanã

O Brasil receberá o Chile no Rio de Janeiro e este será o último "abraço" da torcida em jogos no país antes da Copa do Mundo de 2026. Samir Xaud, presidente da CBF, confirmou que todas as outras janelas de convocações serão para partidas no exterior.

A delegação da Seleção Brasileira viaja para o Rio ainda nesta quarta-feira, às 14h30, para iniciar a concentração. O retorno para a Granja Comary acontecerá na sexta-feira (5), com treino às 16h, já visando o confronto com a Bolívia, fora de casa, no dia 9.

continua após a publicidade

Nas Eliminatórias, a Seleção mira agora, ao menos, uma campanha se segundo lugar. Já classificada para o próximo Mundial, nos Estados Unidos, México e Canadá, não consegue mais alcançar a Argentina.