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Léo Pereira, do Flamengo, revela conversa com Filipe Luís após convocação para a Seleção

Defensor está com a Seleção nos Estados Unidos

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Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/03/2026
06:40
Léo Pereira comemorando gol do Flamengo com Filipe Luís (Foto: Divulgação/Flamengo)
imagem cameraLéo Pereira ao lado de Filipe Luís (Foto: Divulgação/Flamengo)
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Titular da Seleção Brasileira no amistoso contra a França, Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, vive o melhor momento de sua carreira. Parte desse prestígio está ligada ao período em que trabalhou ao lado de Filipe Luís, ex-treinador do clube carioca. Nos Estados Unidos com a Canarinho, o jogador revelou que, ao saber da convocação, fez questão de agradecer ao técnico.

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— No dia da convocação, como moramos no mesmo condomínio, fiz questão de encontrá-lo pessoalmente. Sou muito grato. Ele me disse que o Carlo Ancelotti já tinha perguntado sobre mim — contou Léo Pereira, em entrevista à "TNT Sports".

Filipe Luís cumprimenta Léo Pereira após vitória do Flamengo sobre o Vasco
Filipe Luís cumprimenta Léo Pereira após vitória do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Léo Pereira revela como descobriu a saída de Filipe Luís

Assim como os torcedores do Flamengo, Léo Pereira também foi pego de surpresa com a saída de Filipe Luís, demitido após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira. Segundo o zagueiro, ele soube da decisão em conversa com o preparador físico da comissão técnica, que também foi desligado.

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— Eu estava em casa e tinha acabado de perguntar ao preparador físico qual seria a programação do dia seguinte, que ainda não tinha sido divulgada. Fui pego de surpresa, assim como vários outros jogadores e o próprio Filipe. Mas o presidente entendeu que precisava tomar uma atitude pensando no Flamengo. Sei que todos ficaram chateados no momento, e a torcida também repercutiu bastante. Ainda assim, sabemos que o presidente busca sempre o melhor para a instituição. Nós somos pagos para estar lá e dar o nosso melhor. Quem decide é ele, e nós temos que respeitar. Cabe a nós obedecer e seguir trabalhando — explicou o defensor rubro-negro.

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Estreia de Léo Pereira contra a França

"Eu sabia muito bem da responsabilidade que era, mas também quis encarar como um privilégio, um momento único, um dos jogos mais especiais da minha carreira. Mas não foi a estreia dos sonhos e foi longe disso, fiquei muito triste. Ainda assim, sempre tento ver o lado bom das coisas. Foi o meu primeiro jogo, uma estreia contra a melhor seleção do mundo, e pude aproveitar um pouco e desfrutar do jogo."

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