Alex Sandro destaca sacrifício da Seleção, exalta Ancelotti e projeta jogo com o Paraguai Defensor avaliou estreia do técnico italiano diante do Equador

Jogadores da Seleção Brasileira fazem treino regenerativo após empate com o Equador (Foto: @rafaelribeirorio I CBF) Jogadores da Seleção Brasileira fazem treino regenerativo após empate com o Equador (Foto: @rafaelribeirorio I CBF)