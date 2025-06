CBF anuncia novo auxiliar de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira

A Confederação Brasileirão de Futebol anunciou nesta sexta-feira (6) a contratação de Davide Ancelotti, que será auxiliar de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Ele chegará a São Paulo no fim de semana para se incorporar à comissão técnica.

Ancelotti analisa estreia pela Seleção como positiva e explica substituições

Filho do novo treinador da Seleção Brasileira, Davide é italiano, tem 35 anos e já era um nome esperado no corpo de trabalho. Ele iniciou a carreira em 2015 e acumula passagens por Napoli, Everton, Bayern de Munique e Real Madrid.

Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, é o novo auxiliar da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

O novo assistente possui licença PRO da FIFA e se junta a Paul Clement, Francisco Mauri e Mino Fulco, outros que chegaram com o italiano para assumir o cargo na Seleção.

- A chegada de Davide Ancelotti à Seleção representa mais um passo da CBF na busca por inovação e aprimoramento técnico. Sua experiência internacional e metodologias de treinamento serão fundamentais para o desenvolvimento dos jogadores e para a construção de uma equipe ainda mais competitiva - escreveu a CBF, em seu site oficial.

Seleção Brasileira ficou no empate em 0 a 0 com o Equador, fora de casa, na última quinta-feira (5), na estreia de Carlo Ancelotti como técnico. O próximo desafio será na terça (10), em São Paulo, contra o Paraguai, para encaminhar a vaga na próxima Copa do Mundo.