Andrey Santos sonha em hexa com Neymar e projeta Brasil na Copa: 'Camisa pesa'

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Meia do Chelsea, Andrey Santos projetou a Copa do Mundo, comentou sobre Neymar na Seleção Brasileira e abriu o jogo sobre sua evolução na Europa. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jovem de 21 anos formado nas categorias de base do Vasco também abordou sua relação com o treinador Liam Rosenior, que foi seu comandante no Strasbourg, da França, e é atualmente na equipe londrina.

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Presente em três das quatro convocações feitas por Carlo Ancelotti, Andrey Santos revelou como é o ambiente da Seleção Brasileira com o treinador italiano. O meia do Chelsea elogiou o bom ambiente e a união do grupo nas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo e nos amistosos contra Senegal e Tunísia.

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- O Mister é bem tranquilo. Sempre preza pelo ambiente bom. Por isso, ele é tão vencedor. Estou totalmente de acordo com ele. Se o ambiente não está bom, nada acontece. Ele preza por todos estarem felizes. Os bastidores são importante, todos estarem felizes, focados em um só objetivo e o Mister nos dá esse vestiário. Ele me deixa bem a vontade, bem tranquilo, me dá confiança e isso é fundamental para os jovens que estão chegando na Seleção Brasileira.

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Fora dos amistosos contra Japão e Coreia do Sul por conta de uma pequena lesão na posterior da coxa, Andrey Santos pregou humildade ao comentar sobre suas chances de disputar a Copa do Mundo. Mas o jovem não escondeu o sonho em estar na lista final de Carlo Ancelotti para a competição nos Estados Unidos.

- Não me sinto na Copa do Mundo ainda. Não só na minha, mas o Brasil está bem servido em todas as posições. Claro que fui em três convocações, mas tenho que seguir fazendo meu trabalho no clube, me cuidando e dando o meu melhor para poder estar na lista final, que é o meu sonho. A Copa do Mundo mexe muito comigo, porque desde pequeno todo garoto brasileiro sonha em representar seu país em uma Copa. Com 21 anos, seria um motivo de muito orgulho, mas tenho que manter a humildade, pois faltam alguns jogos.

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E Andrey Santos não fugiu do debate sobre a presença ou não de Neymar na Copa do Mundo com a Seleção Brasileia. O jogador do Chelsea não escondeu a admiração pelo atleta do Santos, mas deixou a decisão nas mãos de Ancelotti.

- É até difícil falar do Neymar, porque sou fã numero um dele. Quem me conhece sabe o quão importante ele é pra mim. Por mais que sejam posições bem diferentes, cresci assistindo ele. É o meu maior ídolo. É importantíssimo para a nossa geração, para todo mundo. Eu tenho o sonho de jogar com ele, mas essa decisão o Mister é quem tem que tomar. Bem fisicamente, tenho certeza que ele vai voar, mas eu deixo essa decisão para o Mister. Claro que vou ficar muito feliz se conquistarmos o hexa e ele estiver junto também.

Nesta segunda-feira (16), Andrey Santos acompanha a convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia. O meia vem sendo uma das peças de confiança do treinador italiano e tem a chance de se aproximar da Copa do Mundo caso esteja presente na nova lista.

Neymar beija a bola em jogo da Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)

Confira outras respostas de Andrey Santos sobre Copa e Seleção

Análise do grupo do Brasil

- É um grupo bem equilibrado. Tem Marrocos, que chegou na final da Copa Africana de Nações, a Escócia tem uma geração muito boa, além do Haiti... É Copa do Mundo. Quando se trata de Brasil, a camisa pesa. Eu acho que estamos bem unidos, bem confiantes e é fazer tudo certinho para sair com o nosso principal objetivo, que é o título.

Time titular ideal da Seleção

- É bem difícil. São muitos jogadores bons. Na lateral-direita tem Wesley. Na zaga tem Militão, Marquinhos, (Gabriel) Magalhães, Alexsandro. É difícil montar os 11. E é como o Mister fala, a gente não ganha campeonato com 11, são os 26 remando no mesmo barco, fazendo as coisas certas. Mas tenho certeza que com os 26 vamos chegar forte para essa competição tão importante para a gente.

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