O Flamengo se sagrou tetra-campeão da Libertadores, no sábado passado (29), ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 em Lima, no Peru. Pensando na competição de 2026, muitos torcedores rubro-negros pediram, nas redes sociais, a contratação de um jogador polêmico.

Na semifinal da Libertadores, o Flamengo passou pelo Racing, depois de vencer por 1 a 0 no agregado. Mesmo com a derrota do time argentino, o desempenho de um atleta chamou atenção de parte da Nação Rubro-Negra.

A grande curiosidade da situação é que o jogador se trata de Santiago Sosa, que estava envolvido no lance que tirou Pedro dos últimos jogos do Brasileirão e da Libertadores. Ainda assim, muitos torcedores do Flamengo pediram o jogador para 2026. Veja os comentários abaixo:

Léo Pereira e Arrascaeta comemoram classificação do Flamengo para final da Libertadores (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Veja comentários da torcida do Flamengo

Algoz de Pedro nocauteou rival com chute no rosto; veja

Santiago Sosa, volante do Racing e personagem central no lance que resultou na fratura do antebraço direito de Pedro, do Flamengo, voltou a se envolver em um episódio de forte impacto físico. Na segunda-feira (1º), durante o empate por 0 a 0 entre Racing e Tigre, pelo Campeonato Argentino, o jogador acertou um chute no rosto do paraguaio Alfio Oviedo e deixou o rival nocauteado em campo.

O lance ocorreu na parte final da prorrogação. Oviedo tentou antecipar a jogada, mas acabou atingido em cheio pelo movimento de Sosa, que levantou demais a perna. O árbitro Andrés Merlo inicialmente aplicou apenas o cartão amarelo, mas como era o segundo, o volante foi expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Racing segurou o empate e avançou nos pênaltis à semifinal do campeonato. O clube argentino foi derrotado para o Flamengo na semifinal da Libertadores.