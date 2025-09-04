Palmeiras e Botafogo dominam premiação entre clubes da América do Sul na Confut 2025

A Confut Sudamericana premiou na noite de quarta-feira (3) os clubes, federações, dirigentes e empresas do ramo esportivo na edição 2025 do Prêmio Confut. O evento aconteceu durante a conferência no complexo da Arena Mercado Livre Pacaembu e elegeu os destaques em 33 categorias diferentes, que abrangem o ecossistema do futebol em toda América do Sul. Os dois clubes que mais se destacaram neste ano foram Palmeiras e Botafogo, com quatro premiações cada um.

O alviverde foi o primeiro colocado em três categoria que premiaram gestores do clube. Leila Pereira venceu o prêmio "Gestor Estatutário ou Proprietário de Clube", João Paulo Sampaio venceu o troféu como "Profissional de Categorias de Base", Gisele Silva como "Profissional de Psicologia" e como "Clube de Melhores Práticas de Gestão". Há ainda uma menção ao Allianz Parque, casa do Palmeiras, que também teve destaque ao vencer a categoria "Melhor Instalação Esportiva" de estádio ou arena.

Do lado botafoguense, o clube levou as categorias "Melhor TV de Clube", "Melhor Ação Social ou Sustentável", "Profissional de Scout", com Alessandro Brito, "Profissional de Recursos Humanos", com Mariana Carvalho, "Profissional de Finanças", com Anderson Santos.

Outros clubes que tiveram destaque na premiação foram Bahia e Atlético Mineiro, com dois troféus cada, São Paulo, com duas premiações e Corinthians, Fluminense, Boca Juniors e River Plate, dupla argentina, com um prêmio cada.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebeu três menções na premiação. Foi eleita a melhor nas categorias "Profissional de Futebol Feminino", com Cris Gambaré, "Profissional Médico", com Rodrigo Lasmar e como "Confederação de Melhores Práticas de Gestão".

Confut Sudamericana 2025 acontece em São Paulo entre os dias 2 e 4 de setembro. (Foto: Divulgação/Confut)

Veja a lista dos premiados na Confut 2025

Premiação por clubes

Botafogo – 4 troféus Melhor TV de Clube Melhor Ação Social ou Sustentável Profissional de Scout (Alessandro Brito) Profissional de Recursos Humanos (Mariana Carvalho) Profissional de Finanças (Anderson Santos) Palmeiras – 4 troféus Profissional de Categorias de Base (João Paulo Sampaio) Profissional de Psicologia (Gisele Silva) Gestor Estatutário ou Proprietário de Clube (Leila Pereira) Clube de Melhores Práticas de Gestão Atlético Mineiro – 3 troféus Melhor Ação MatchDay/Fan Engagement Profissional de Fotografia de Futebol (Pedro Souza) Profissional de Tecnologia e Inovação (Débora Saldanha) Bahia – 3 troféus Diretor Executivo de Futebol (Cadu Santoro) Profissional de Marketing Esportivo de Clubes (Rafael Soares) Profissional de Direção Executiva Geral (Raúl Aguirre) São Paulo FC – 2 troféus Profissional Comercial (Eduardo Toni) Profissional de Gestão e Operação de Arenas (Mauro Castro) Corinthians – 1 troféu Melhor Projeto de Futebol Feminino Fluminense – 1 troféu Profissional de Fisioterapia (Nilton Petrone) Boca Juniors (Argentina) – 1 troféu Melhor Departamento de Licenciamento River Plate (Argentina) – 1 troféu Melhor Programa de Afiliação

Premiação por entidades

Confederação Brasileira de Futebol (CBF) – 3 troféus Profissional de Futebol Feminino (Cris Gambaré) Profissional Médico (Rodrigo Lasmar) Confederação de Melhores Práticas de Gestão Conmebol – 1 troféu Profissional de Comunicação (Ariel Ramírez) Federação Paulista de Futebol (FPF) – 1 troféu Melhor Ação de Inovação/Tecnologia (Impedimento Semiautomático – Final Paulistão 2025)

