Palmeiras e Botafogo dominam premiação entre clubes da América do Sul na Confut 2025
Premiação aconteceu na noite de quarta-feira (3) e elegeu melhores, clubes, dirigentes, federações e empresas do ramo esportivo
A Confut Sudamericana premiou na noite de quarta-feira (3) os clubes, federações, dirigentes e empresas do ramo esportivo na edição 2025 do Prêmio Confut. O evento aconteceu durante a conferência no complexo da Arena Mercado Livre Pacaembu e elegeu os destaques em 33 categorias diferentes, que abrangem o ecossistema do futebol em toda América do Sul. Os dois clubes que mais se destacaram neste ano foram Palmeiras e Botafogo, com quatro premiações cada um.
O alviverde foi o primeiro colocado em três categoria que premiaram gestores do clube. Leila Pereira venceu o prêmio "Gestor Estatutário ou Proprietário de Clube", João Paulo Sampaio venceu o troféu como "Profissional de Categorias de Base", Gisele Silva como "Profissional de Psicologia" e como "Clube de Melhores Práticas de Gestão". Há ainda uma menção ao Allianz Parque, casa do Palmeiras, que também teve destaque ao vencer a categoria "Melhor Instalação Esportiva" de estádio ou arena.
Do lado botafoguense, o clube levou as categorias "Melhor TV de Clube", "Melhor Ação Social ou Sustentável", "Profissional de Scout", com Alessandro Brito, "Profissional de Recursos Humanos", com Mariana Carvalho, "Profissional de Finanças", com Anderson Santos.
Outros clubes que tiveram destaque na premiação foram Bahia e Atlético Mineiro, com dois troféus cada, São Paulo, com duas premiações e Corinthians, Fluminense, Boca Juniors e River Plate, dupla argentina, com um prêmio cada.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebeu três menções na premiação. Foi eleita a melhor nas categorias "Profissional de Futebol Feminino", com Cris Gambaré, "Profissional Médico", com Rodrigo Lasmar e como "Confederação de Melhores Práticas de Gestão".
Veja a lista dos premiados na Confut 2025
Premiação por clubes
- Botafogo – 4 troféus
- Melhor TV de Clube
- Melhor Ação Social ou Sustentável
- Profissional de Scout (Alessandro Brito)
- Profissional de Recursos Humanos (Mariana Carvalho)
- Profissional de Finanças (Anderson Santos)
- Palmeiras – 4 troféus
- Profissional de Categorias de Base (João Paulo Sampaio)
- Profissional de Psicologia (Gisele Silva)
- Gestor Estatutário ou Proprietário de Clube (Leila Pereira)
- Clube de Melhores Práticas de Gestão
- Atlético Mineiro – 3 troféus
- Melhor Ação MatchDay/Fan Engagement
- Profissional de Fotografia de Futebol (Pedro Souza)
- Profissional de Tecnologia e Inovação (Débora Saldanha)
- Bahia – 3 troféus
- Diretor Executivo de Futebol (Cadu Santoro)
- Profissional de Marketing Esportivo de Clubes (Rafael Soares)
- Profissional de Direção Executiva Geral (Raúl Aguirre)
- São Paulo FC – 2 troféus
- Profissional Comercial (Eduardo Toni)
- Profissional de Gestão e Operação de Arenas (Mauro Castro)
- Corinthians – 1 troféu
- Melhor Projeto de Futebol Feminino
- Fluminense – 1 troféu
- Profissional de Fisioterapia (Nilton Petrone)
- Boca Juniors (Argentina) – 1 troféu
- Melhor Departamento de Licenciamento
- River Plate (Argentina) – 1 troféu
- Melhor Programa de Afiliação
Premiação por entidades
- Confederação Brasileira de Futebol (CBF) – 3 troféus
- Profissional de Futebol Feminino (Cris Gambaré)
- Profissional Médico (Rodrigo Lasmar)
- Confederação de Melhores Práticas de Gestão
- Conmebol – 1 troféu
- Profissional de Comunicação (Ariel Ramírez)
- Federação Paulista de Futebol (FPF) – 1 troféu
- Melhor Ação de Inovação/Tecnologia (Impedimento Semiautomático – Final Paulistão 2025)
Premiação por empresa
- End to End (Brasil) – 2 troféus
- Melhor Agência de Publicidade/Marketing Esportivo
- Profissional de Publicidade Esportiva (Bruno Brum)
- S.A.B – Sociedade Anônima Brahma – 1 troféu
- Melhor Ação/Campanha Publicitária
- Gocase – 1 troféu
- Melhor Empresa de Licenciamento
- TGA (Pedro Trengrouse) – 1 troféu
- Profissional de Direito Esportivo
