Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 14:26 • Curitiba (PR)

André, volante da Seleção Brasileira, concedeu entrevista coletiva antes do duelo diante do Paraguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O central, costumeiramente convocado por Dorival Júnior neste novo ciclo, tem em sua carreira um novo desafio: o futebol europeu.

Um dos pilares do Fluminense campeão da Libertadores de 2023, o baiano foi anunciado como reforço do Wolverhampton no fim de agosto e já fez sua estreia pelos Lobos, jogando os 15 minutos finais do empate com o Nottingham Forest no City Ground. Questionado sobre o movimento rumo ao Velho Continente, o camisa 18 do Brasil se mostrou animado para desfilar seu futebol na Inglaterra.

- É uma experiência que estou ansioso pra viver. Sempre foi meu sonho jogar na Premier League, um dos campeonatos mais disputados do mundo. Não tive tempo ainda para conhecer a cidade, só tive um jogo e foi tudo muito rápido. Mas quero aproveitar o máximo aqui na Seleção, os jogadores que já passaram e os que ainda estão na Europa, para colher o máximo de informações. Vou me dedicar o máximo nesta temporada para poder dar continuidade ao trabalho aqui na Seleção - afirmou.

Pelo profissional do Fluminense, foram 197 jogos realizados entre 2020 e 2024, com quatro gols e três assistências. Com Fernando Diniz, entrou em evidência como peça fundamental no "tiki-taka" que levou o Tricolor ao topo da América pela primeira vez.

A tendência é que André siga como titular para o segundo jogo da Seleção na Data Fifa. Os comandados de Dorival entram em campo na terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), contra o Paraguai, no Defensores del Chaco.