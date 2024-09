Ídolo do Fluminense confirma conversas por renovação

Marcelo e John Kennedy em ação com a camisa tricolor (Foto: Esporte News Mundo)







Publicada em 08/09/2024 - 10:50 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 08/09/2024 - 12:03

Marcelo deseja renovar contrato com o Fluminense. Com vínculo até dezembro deste ano, o lateral manifestou o desejo de permanecer no clube após homenagem em estádio no CT de Xérem. Em entrevista para o TNT Sports, o ídolo tricolor contou que já iniciou conversas com Mário Bittencourt, presidente do clube.



- O presidente (Mário Bittencourt) estava aqui hoje (CT de Xerém). Falei que a gente tem que resolver logo essa parada porque tá cheio de lateral aí. Cinco laterais. Vai me mandar embora? Não, não. Não é assim não, compadre. Senão eu vou ficar deitado aqui (Estádio Marcelo Vieira). Quero ver quem vai me tirar (risos) - disse Marcelo



Durante a última janela, o Fluminense foi ao mercado e contratou o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, que estava no Junior Barranquilla, da Colômbia. O novo reforço tricolor não escondeu a animação em trabalhar com Marcelo e revelou que o craque é sua grande referência no futebol.



- Eu ainda não treinei com o Marcelo, apenas o vi e já me causa boa impressão. É uma figura mundial, um ídolo mundial, e é óbvio que o tenho como referência, do qual eu desejo aprender muito, ouvir, e mais do que tudo, ver e tomar os melhores exemplos. E, na verdade, é um sonho para mim poder estar compartilhando com ele, com Thiago Silva, com Cano, com Arias, com Felipe Melo, jogadores referências mundiais, que estão hoje ainda dando ao futebol o melhor deles, a melhor qualidade - disse Fuentes.



Marcelo chora em homenagem do Fluminense (Foto: Marcello Neves)



Marcelo foi contratado de volta pelo Fluminense em fevereiro de 2023. Desde que retornou ao clube, o lateral foi campeão do Carioca, conquistou a Conmebol Libertadores, maior conquista da história tricolor, e ganhou também a Recopa Sul-Americana, no ínicio da atual temporada. Ao todo, o lateral acumula 61 jogos desde a volta. Ele marcou cinco gols e deu três assistências.