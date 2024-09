Memphis Depay: saiba por que reforço do Corinthians esconde sobrenome em campo

Memphis é o novo reforço do Timão (Foto: Divulgação)







Publicada em 08/09/2024

Memphis Depay, ou simplesmente Memphis, optou por ser reconhecido apenas pelo seu primeiro nome no futebol, o que é raro na Europa, onde os sobrenomes geralmente identificam os jogadores. A escolha do novo atacante do Corinthians está relacionada com uma questão familiar delicada, o que influenciou o atleta a cobrar um tratamento diferente.



O próprio holandês revelou essa decisão em uma entrevista à BBC, explicando que, desde 2012, ele evita ao máximo usar o sobrenome. O motivo por trás dessa escolha é o fato de que seu pai, Dennis Depay, o abandonou quando ele tinha quatro anos de idade, enquanto viviam em Roterdã, na Holanda.



Memphis Depay evita usar sobrenome por um ressentimento com o pai (Foto: Pau BARRENA / AFP)<br>



Criado apenas pela mãe Cora, o holandês admitiu a mágoa com o pai e promoveu essa desassociação com o sobrenome herdado no nascimento.

- Não me chame de Depay, pode me chamar de Memphis. Não quero explicar o que aconteceu em casa, porque as pessoas ficariam envergonhadas. É assim que será, porque eu já segui em frente - disse o novo contratado do Corinthians para a emissora britânica.



Apesar da relação paterna conturbada, Memphis manteve o amor por Gana, país de origem do pai. O atacante, quando mais jovem, quase foi defender a seleção africana. Ele viaja frequentemente para África e mantém uma fundação com o nome dele no país.





O ex-jogador do Barcelona recebido em audiência pelo Presidente do Gana Foto (Foto: Reprodução Instagram)<br>



Memphis Depay já balançou as redes da Neo Química Arena, sua futura casa. O feito aconteceu há 10 anos, na Copa do Mundo de 2014. O atacante marcou um gol no jogo entre Holanda e Chile, pela terceira rodada da fase de grupos.



Com apenas 20 anos, Memphis era reserva da equipe de Louis Van Gaal e entrou no segundo tempo da partida. Na ocasião, a Holanda venceu por 2 a 0, com gols de Depay e Leroy Fer. A seleção do jogador ficou em terceiro lugar naquele Mundial, depois de vencer o Brasil por 3 a 0 na disputa do bronze.



Por clubes, em toda a carreira, o holandês marcou 160 gols em 436 partidas disputadas. Agora, ele vai jogar no Corinthians e deve chegar ao Brasil nos próximos dias.