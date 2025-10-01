Ancelotti: ‘Rodrygo pode aportar muito para a Seleção Brasileira’

Carlo Ancelotti tem dito que quer aproveitar as Datas Fifa para conhecer novos jogadores, mas dentre os 26 nomes anunciados na convocação da Seleção Brasileira desta quarta-feira (1), um é velho conhecido do treinador: Rodrygo. O atacante foi chamado pelo treinador pela primeira vez e, junto com Vinicius Jr, poderá repetir no Brasil o sucesso dos tempos em que Ancelotti dirigia o time espanhol.

➡️Carlo Ancelotti sobre convocação da Seleção: ‘Essa não é uma lista definitiva’

— O Rodrygo volta porque eu acho que ele, neste momento, está se saindo muito bem. Não está jogando muito, mas todas as vezes que entrou no time jogou bem. Tem boa condição física e está, como todos os jogadores brasileiros, muito motivado para estar aqui — disse Ancelotti na entrevista que se seguiu à convocação da Seleção Brasileira.

Rodrygo vinha sendo convocado com frequência à época em que o Brasil era comandado por Dorival Júnior. O atacante inclusive esteve na Data Fifa de março, a última sob o comando do antigo treinador.

O jogador, porém, passou por um momento de instabilidade no Real Madrid no fim da temporada europeia. Rodrygo perdeu espaço e por pouco não acabou se transferindo. Nos últimos meses, retomou as boas atuações.

— Ele é um jogador muito importante para esta Seleção, porque tem características técnicas muito importantes. É um atacante que pode jogar em todas as posições. Então, eu creio que ele pode aportar muito ao time nacional — sustentou Ancelotti.

— Na temporada passada [Rodrygo] teve alguns problemas que superou muito bem, está muito motivado agora, está bem. Obviamente, em equipes grandes, há muita concorrência, mas sua condição física está muito boa. Por isso, eu quero vê-lo aqui com a gente.

Seleção terá seis jogos antes de convocação para a Copa do Mundo

O Brasil vai encarar a Coreia do Sul em Seul dia 10, a partir das 8h (de Brasília). Quatro dias depois, será a vez de enfrentar o Japão em Tóquio, às 7h30. As duas seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2026, que será organizada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México.

Além dos jogos com os asiáticos, o Brasil terá mais dois amistosos este ano. Em novembro, a Seleção terá partidas com equipes africanas. Os adversários ainda não estão confirmados, mas já é certo que um dos jogos será em Londres. O outro acontecerá na França, provavelmente em Paris.

Carlo Ancelotti fará a convocação da Seleção para a Copa do Mundo de 2026 em maio. Antes, o Brasil ainda fará dois amistosos com equipes do primeiro escalão da Europa na Data Fifa de março. Há conversas avançadas para um jogo com a França. Holanda e Croácia também estão no radar. A definição dos jogos depende da classificação das equipes ao Mundial, que ainda disputam as Eliminatórias europeias.