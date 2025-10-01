Dupla de gigante brasileiro fica fora da convocação: ‘Injustiçado’

A expectativa era alta, mas a convocação de Paulo Henrique (PH) e Philippe Coutinho, ambos jogadores do Vasco, não aconteceu. O lateral, que vem sendo um dos destaques do Brasileirão na temporada, e o meia, com passagem marcante na Amarelinha na Copa de 2018, ficaram de fora da convocação para os compromissos da Seleção Brasileira contra Coreia do Sul e Japão.

Confira a convocação da Seleção

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, na tarde desta quarta-feira (1°), a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Para esses compromissos da Data Fifa de outubro, 26 jogadores foram convocados. Apenas dois jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados. A lista conta com retornos importantes, como Vini Jr e Rodrygo.

A convocação da Seleção desta quarta-feira marca os retornos de Rodrygo e Vinícius Júnior, treinados por Ancelotti no Real Madrid. O mesmo vale para Éder Militão, que também ficou fora dos últimos jogos.

Goleiros

Bento

Hugo Souza

Éderson

Defensores

Caio Henrique

Carlos Augusto

Douglas Santos

Militão

Fabrício Bruno

G. Magalhães

Beraldo

Vanderson

Wesley

Meio-campistas

André

Bruno Guimarães

Casemiro

João Gomes

Joélinton

Lucas Paquetá

Atacantes

Estêvão

Martinelli

Igor Jesus

Luiz Henrique

Matheus Cunha

Richarlison

Rodrygo

Vini Jr.