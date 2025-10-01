menu hamburguer
Dupla de gigante brasileiro fica fora da convocação: ‘Injustiçado’

Carlo Ancelotti divulgou convocação para amistosos

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
16:01
Cássio Vasco Cruzeiro
imagem cameraPaulo Henrique marcou o segundo gol do Vasco na vitória sobre o Cruzeiro em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
A expectativa era alta, mas a convocação de Paulo Henrique (PH) e Philippe Coutinho, ambos jogadores do Vasco, não aconteceu. O lateral, que vem sendo um dos destaques do Brasileirão na temporada, e o meia, com passagem marcante na Amarelinha na Copa de 2018, ficaram de fora da convocação para os compromissos da Seleção Brasileira contra Coreia do Sul e Japão.

Confira a convocação da Seleção

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, na tarde desta quarta-feira (1°), a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Para esses compromissos da Data Fifa de outubro, 26 jogadores foram convocados. Apenas dois jogadores que atuam no futebol brasileiro foram chamados. A lista conta com retornos importantes, como Vini Jr e Rodrygo.

A convocação da Seleção desta quarta-feira marca os retornos de Rodrygo e Vinícius Júnior, treinados por Ancelotti no Real Madrid. O mesmo vale para Éder Militão, que também ficou fora dos últimos jogos.

Goleiros
Bento
Hugo Souza
Éderson

Defensores
Caio Henrique
Carlos Augusto
Douglas Santos
Militão
Fabrício Bruno
G. Magalhães
Beraldo
Vanderson
Wesley

Meio-campistas
André
Bruno Guimarães
Casemiro
João Gomes
Joélinton
Lucas Paquetá

Atacantes
Estêvão
Martinelli
Igor Jesus
Luiz Henrique
Matheus Cunha
Richarlison
Rodrygo
Vini Jr.

Real Madrid x Betis - Vini Jr. e Rodrygo
Rodrygo e Vini Jr retornam a convocação da Seleção Brasileira (Foto: THOMAS COEX/AFP)

