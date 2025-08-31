Neymar opina sobre ausência da Seleção; Thiago Silva defende

O empate sem gols entre Santos e Fluminense, neste domingo (31), pelo Campeonato Brasileiro, teve Neymar como um dos protagonistas fora de campo. Após a partida, o camisa 10 do Peixe comentou sua ausência na convocação do técnico Carlo Ancelotti para os dois últimos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil enfrenta o Chile, na próxima quinta-feira (4), no Maracanã, no Rio de Janeiro, e a Bolívia, no dia 9, em La Paz. Questionado sobre sua exclusão da lista, Neymar explicou que recentemente passou por um incômodo muscular, mas deixou claro que a decisão do treinador italiano foi baseada em critérios técnicos.

- Foi um edema que eu tive no adutor, um incômodo, na verdade, que não foi nada demais, tanto que eu joguei hoje. Eu já não ia jogar contra o Bahia mesmo, então preferiram me poupar dos treinos para poder me recuperar. Bom, acho que fiquei de fora porque foi por opção técnica mesmo, acho que não tem nada a ver com condição física. É opinião do treinador, e eu respeito. Já que eu estou de fora, nos resta torcer pela nossa seleção para que eles possam fazer bons jogos — afirmou Neymar, na saída do gramado.

Thiago Silva sai em defesa de Neymar

Se Neymar tratou sua ausência com naturalidade, outro personagem importante da partida no Maracanã opinou de forma diferente. O zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, criticou a não convocação do atacante santista e saiu em defesa do companheiro de longa data na Seleção. Em entrevista exclusiva à TNT Sports, o defensor afirmou que Neymar deveria estar presente na lista.

- Tinha que estar, não é porque é meu amigo. Para ser sincero, ele eleva o nosso nível. Acho que não é questão física. Se ele estaria bem para jogar ou não, se tivesse sido conversado, daria para saber. Ele voltou hoje e poderia disputar as Eliminatórias. Era para ele estar de volta. Jogo no Maracanã, jogo de despedida antes da Copa do Mundo em casa. Iria trazer o público, seria legal estar ali para a torcida sentir novamente o jogador próximo. Não foi agora, mas espero que nas próximas listas ele esteja de volta — disse Thiago Silva.

Com opiniões distintas, Neymar e Thiago Silva evidenciam a importância da presença do jogador do Santos na preparação da Seleção. Enquanto o atacante demonstra respeito pela escolha de Ancelotti, o zagueiro reforça a relevância de contar com o camisa 10 em momentos decisivos.

Thiago Silva e Neymar juntos após Santos x Fluminense (Foto: Reprodução)

