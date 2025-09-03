TERESÓPOLIS (RJ) - Se até pouco tempo atrás um céu cinzento parecia pairar de forma permanente sobre a Seleção Brasileira, nos últimos dias isso tem se limitado ao tempo fechado de Teresópolis, na Região Serrana do Rio, onde fica a Granja Comary. Com a classificação à Copa do Mundo de 2026 garantida, o ambiente na delegação brasileira ficou mais leve, e todos parecem bem mais à vontade.

Coube ao chefe da delegação brasileira nesta Data Fifa, Luciano Hocsman, dar o testemunho mais incisivo nesse sentido. Ainda que haja um componente político que deva ser levado em conta — Hocsman é presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e foi um dos entusiastas da candidatura de Samir Xaud —, o dirigente usou sua apresentação “oficial” nessa terça-feira (2), na Granja Comary, para atestar de forma voluntária que percebe uma Seleção Brasileira mais à vontade.

— Eu queria só passar um testemunho de quem teve oportunidade de, em outro momento, exercer essa missão: o ambiente, o astral, o trabalho, ele é totalmente diferente do que vinha acontecendo — declarou Hocsman.

— Não tenho dúvida nenhuma de que o respaldo que a gestão do presidente Samir tem dado, tanto do ponto de vista do equilíbrio político-administrativo com a entidade, quanto da autonomia para que os profissionais que lá estejam, principalmente da comissão técnica da Seleção.

Convocado pela primeira vez, o volante Jean Lucas, do Bahia, exaltou o ambiente da Seleção Brasileira. Ele se mostrou bem à vontade e falou de como é o trato nos bastidores com a comissão técnica.

— O cara (Carlo Ancelotti) é muito gente boa, tive contato com ele ontem (segunda), hoje (terça) também ele brincou comigo. O Rodrigo Caetano também, está sempre brincando — comentou o jogador do Bahia.