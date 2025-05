Ex-Seleção Brasileira e Inter, Priscila anuncia pausa na carreira

Maior venda do futebol feminino brasileiro, a atacante Priscila, do Club América-MEX, anunciou pausa na carreira na noite desta segunda-feira (26). A decisão foi divulgada após a derrota por 2 a 0 diante do Pachuca, na final da Liga Mexicana 2025.

— Dessa vez é hora de fazer uma pausa, ficarei um tempo fora dos gramados. Não é o fim, apenas um novo recomeço. Eu voltarei! — escreveu a jogadora em uma rede social.

Priscila não revelou o motivo para interromper a carreira, mas demonstrou frustração com o vice-campeonato nacional. Aos 20 anos, ela soma 13 gols em 24 jogos pelo clube mexicano.

— Desculpe, passatempo, falhas de novo com vocês. Só queria agradecer-te por estares sempre presentes para nós, mesmo quando as coisas não estão bem. Tudo o que tenho a dizer é que vamos trabalhar mais, porque vocês não merecem isso, por todo o apoio e paixão que vocês têm por este clube. — disse a brasileira, em outra publicação.

Priscila teve rápida ascensão

Parte da Seleção vice-campeão olímpica em 2023, Priscila é natural de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. A centroavante teve passagem pelo Monte Líbano, de Natal (RN), antes de chegar ao Internacional, em 2021.

No Colorado, obteve destaque, em especial nas duas últimas temporadas pelo clube. Em 2023, balançou as redes 20 vezes em 29 jogos. No ano seguinte, fez oito gols em 18 partidas. Priscila foi vendida pelo Inter por R$ 2,8 milhões e é a maior venda do futebol feminino no Brasil, e a terceira maior do mundo.

A centroavante acumula convocações para a Seleção desde a base. Disputou o Mundial feminino sub-20 nas edições 2022 e 2024. Também foi convocada para a Seleção de Arthur Elias, mas ficou de fora da última lista.

A Seleção Feminina enfrenta o Japão nesta sexta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Na segunda (2), as equipes voltam a se encontrar em Bragança Paulista. Os amistosos serão os últimos antes da Copa América feminina, que acontece entre julho e agosto deste ano.

