Ancelotti explica mudanças na convocação da Seleção: ‘Quero conhecer outros’

Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira (25), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sua segunda lista de convocados para compromissos da Seleção Brasileira contra Chile e Bolívia, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias. O técnico italiano explicou a mudança nos nomes em relação à primeira janela como oportunidade para conhecer melhor novas caras do grupo.

— Se falamos da lista, é uma lista que mudou um pouco da última convocação. Temos novos jogadores que estão agora. Na outra tinha nomes como Carlos Augusto, Lucas Beraldo, Lé Ortiz, Danilo, Andreas Pereira, Gerson, Ederson, Antony e Vinicius (Jr). Por que não estão? Porque a ideia que tenho é conhecer os jogadores que estão agora. Novos jogadores que eu não conheço bem sobre o perfil de caráter e pessoal. Não é sobre o perfil técnico. Eu conheço todos esses jogadores. Todos. Eu quero conhecer outros que podem ajudar.

O Brasil recebe o Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, na altitude de 4.150 metros, no dia 9. A Seleção já está classificada para a Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México.

A Seleção Brasileira ainda fará seis amistosos nas Datas Fifa de outubro, novembro e março, antes da convocação para a Copa do Mundo, prevista para o fim de maio de 2026. As chaves serão sorteadas no fim deste ano, em dezembro, nos Estados Unidos.

