Seleção Brasileira

Ancelotti explica mudanças na convocação da Seleção: ‘Quero conhecer outros’

Técnico Carlo Ancelotti definiu os 25 jogadores para últimos jogos das Eliminatórias

Carlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira
imagem cameraCarlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira (Foto: FOTO: RAFAEL RIBEIRO/CBF)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Avatar
Márcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
16:02
  • Mais Notícias

Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira (25), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sua segunda lista de convocados para compromissos da Seleção Brasileira contra Chile e Bolívia, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias. O técnico italiano explicou a mudança nos nomes em relação à primeira janela como oportunidade para conhecer melhor novas caras do grupo.

Relacionadas

— Se falamos da lista, é uma lista que mudou um pouco da última convocação. Temos novos jogadores que estão agora. Na outra tinha nomes como Carlos Augusto, Lucas Beraldo, Lé Ortiz, Danilo, Andreas Pereira, Gerson, Ederson, Antony e Vinicius (Jr). Por que não estão? Porque a ideia que tenho é conhecer os jogadores que estão agora. Novos jogadores que eu não conheço bem sobre o perfil de caráter e pessoal. Não é sobre o perfil técnico. Eu conheço todos esses jogadores. Todos. Eu quero conhecer outros que podem ajudar.

O Brasil recebe o Chile, no Maracanã, dia 4 de setembro, e depois encara a Bolívia, em El Alto, na altitude de 4.150 metros, no dia 9. A Seleção já está classificada para a Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México.

A Seleção Brasileira ainda fará seis amistosos nas Datas Fifa de outubro, novembro e março, antes da convocação para a Copa do Mundo, prevista para o fim de maio de 2026. As chaves serão sorteadas no fim deste ano, em dezembro, nos Estados Unidos.

*Matéria em atualização

Tudo sobre

