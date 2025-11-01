Reeditando a decisão de 2021, Flamengo e Palmeiras são os finalistas da Libertadores de 2025. No dia 29 de novembro, o mundo irá conhecer o primeiro time brasileiro a se tornar tetracampeão da competição mais importante do continente. Veja com o Lance! Biz quanto cada time já faturou com o torneio até aqui, além de quanto ainda podem faturar.

O Rubro Negro foi o primeiro a garantir a vaga para a decisão. Após o empate sem gols contra o Racing, da Argentina, em Avellaneda, o Flamengo se classificou pelo placar de 1 a 0 no agregado. Já o Alviverde, por outro lado, teve de buscar a reversão de um resultado que parecia impossível. Mais uma vez provando a sua força, o Palmeiras de Abel Ferreira carimbou a passagem para a final no Allianz, após ganhar da LDU por 4 a 0, revertendo o placar adverso da primeira partida.

Quanto vale cada fase da competição?

Antes de começar os cálculos, é importante entender a premiação por fase da competição:

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões) Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões) Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

Quanto o Flamengo já faturou com a Libertadores?

Somando as vitórias na fase grupos e os avanços do Flamengo na competição, o Rubro Negro já embolsou US$ 9,24 milhões (R$ 49,6 milhões). No entanto, a equipe carioca pode aumentar muito este valor. Caso seja vice campeã, são mais US$ 7 milhões (R$ 37 milhões). Agora, em caso de título, o Flamengo embolsa mais US$ 24 milhões (R$ 129 milhões).

Logo, os vencimentos totais do Rubro Negro na Libertadores podem chegar a R$ 178,6 milhões.

Quanto o Palmeiras já faturou com a Libertadores?

O Alviverde é, de longe, a equipe que mais faturou com a Libertadores em 2025. Com seis vitórias em seis partidas na fase de grupos, apenas com o desempenho até aqui, já são US$ 10,23 milhões (R$ 56,9 milhões) aos cofres palmeirenses. Caso fique com o vice campeonato, o Verdão irá terminar o torneio com US$ 17,23 milhões (R$ 96,6 milhões) em premiações.

Agora, caso seja campeão, o Palmeiras receberá o maior prêmio da história da Libertadores até aqui, incríveis US$ 34,23 milhões (R$ 192,9 milhões).

Palmeiras e Flamengo lutam rodada a rodada pelo título do Brasileirão

A final vai mudar de lugar?

À princípio, a final será em Lima, capital Peruana. No entanto, a cidade vive um momento político delicado, o Presidente da CBF, Samir Xaud, já até mesmo afirmou que existe a possibilidade de o jogo ser transferido para o Brasil, visto que ambos os times são brasileiros.