Ex-Seleção revela decepção na Europa: 'Me senti traído'

Ex-Seleção Brasileira, Júlio Baptista revelou uma decepção durante sua passagem pela Roma sob comando de Claudio Ranieri. Em entrevista ao "La Gazzetta dello Sport", o ex-jogador abriu o jogo sobre o fim de sua passagem pelo clube da capital italiana, em que defendeu entre agosto de 2008 até janeiro de 2011.

- Para ser sincero, me senti um pouco traído. Eu estava indo bem, jogando pela Seleção e era o melhor em campo. Em Roma, porém, eu não jogava. Ranieri quase não me via. E nunca me chamou de lado para dar uma explicação, nunca para esclarecer nada. É uma pena. Saí porque precisava de uma nova motivação.

Na sequência, Júlio Baptista avaliou sua passagem pela Roma, onde também foi comandado por Luciano Spalletti. O ex-jogador deixou o clube da capital italiana sem conquistar títulos, mas com momentos marcantes.

- Se eu analisar por todos os ângulos, diria que foram anos importantes. Claro, estou desapontado por não ter conquistado o Scudetto e por ter terminado assim. Parece que algumas pessoas se lembram mais dos erros do que dos gols de bicicleta. Isso lhe parece justo? Talvez alguém devesse ser orientado a desempenhar melhor suas funções e a transmitir informações de forma mais eficaz.

Atualmente, Júlio Baptista busca se lançar na carreira de treinador de futebol. O brasileiro chegou a trabalhar nas categorias de base do Valladolid, mas foi desligado do clube em novembro de 2023.

