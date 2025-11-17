Alerta para Ancelotti, jornalistas apontam nova seleção sensação da Copa

Olho neles, Ancelotti! No grande jogo deste final de semana de Eliminatórias da Europa, a Noruega venceu a Itália de virada por 4 a 1 e carimbou sua vaga direta para a Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998. Nas redes sociais, diversos jornalistas valorizaram a geração norueguesa que, comandada por Erling Haaland, se mostra uma das grandes forças do mundial.

Como ficou a situação da Itália após perder para Noruega?

A Itália disputará a repescagem europeia na Data Fifa de março (2026), embora ainda não tenha adversários definidos. A equipe de Gennaro Gattuso aguarda o sorteio em que estará no Pote 1 e terá a vantagem de decidir seus confrontos em casa.

Vaga garantida: Haaland conduz Noruega à Copa

Com dois gols marcados na vitória da Noruega por 4 a 1 sobre a Itália, Haaland encerrou as Eliminatórias da Europa para a Copa como artilheiro, com 16 gols marcados.

Com isso, Haaland se tornou o maior artilheiro de uma única edição de Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo ao lado de Lewandowski. O polonês havia alcançado a marca na Qualificatória para o Mundial de 2018 realizado na Rússia.

Ancelotti indica 'espinha dorsal' do Brasil

Após a vitória do Brasil sobre Senegal por 2 a 0 no último sábado, o técnico Carlo Ancelotti indicou que já tem uma espinha dorsal do Brasil para a Copa do Mundo 2026.

No gol, Alisson segue como favorito absoluto e só ficará fora da lista final por motivos físicos — sua ausência nesta Data Fifa se deve a uma lesão no quadril.

A defesa está praticamente desenhada: Marquinhos, Éder Militão e Gabriel Magalhães possuem presença garantida entre os convocados. Alexsandro agradou Carlo Ancelotti logo nos primeiros jogos e está muito próximo do Mundial.

No ataque, Vini Jr., Rodrygo, Raphinha, Matheus Cunha e Estêvão despontam como nomes certos na Copa, com Martinelli, João Pedro e Luiz Henrique também bem cotados.

Neymar surge como a maior incógnita nesta fase de definição. O camisa 10 do Santos não participou de nenhuma convocação desde que Ancelotti assumiu o comando.