Brasil x França; veja retrospecto e estatísticas

O Brasil marcou 27 gols, enquanto a França fez 20, com uma média de 1,69 gols por jogo para o Brasil e 1,25 para a França.

As duas seleções têm um histórico equilibrado em Copas do Mundo, com vantagem francesa: 2 vitórias e 1 empate.

Brasil e França se enfrentaram 16 vezes no futebol, com 7 vitórias para o Brasil e 5 para a França, além de 4 empates.

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Brasil x França é um dos confrontos internacionais mais simbólicos do futebol mundial. Ao longo da história, as duas seleções se enfrentaram 16 vezes em todas as competições, com equilíbrio nos números e jogos que marcaram gerações.

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No retrospecto geral, o Brasil soma 7 vitórias, contra 5 da França, além de 4 empates. O duelo envolve desde amistosos históricos até partidas decisivas em Copa do Mundo, incluindo semifinal e final.

O confronto ganhou peso principalmente a partir das décadas de 1980 e 1990, quando passou a envolver grandes gerações de ambos os lados. De um lado, talentos brasileiros consagrados; do outro, uma França que cresceu no cenário internacional e virou pedra no sapato em torneios eliminatórios.

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Os números mostram leve vantagem brasileira no total de jogos, mas a França leva vantagem em campo neutro — cenário que inclui partidas de Copa do Mundo.

Equilíbrio no retrospecto geral

Em 16 partidas disputadas:

Brasil: 7 vitórias (44%)

7 vitórias (44%) Empates: 4 (25%)

4 (25%) França: 5 vitórias (31%)

O Brasil marcou 27 gols (média de 1,69 por jogo) e sofreu 20 (1,25 por jogo). Já a França anotou 20 gols e sofreu 27.

Outro dado relevante é a frequência de gols:

O Brasil marcou em 69% dos jogos e sofreu gols em 81%. A França marcou em 81% dos confrontos e sofreu em 69%.

O histórico mostra que dificilmente é um duelo de placares zerados — apenas um 0 a 0 foi registrado, em amistoso disputado em 2004.

Brasil x França na Copa do Mundo

O confronto ganhou dimensão histórica nas Copas do Mundo, com quatro encontros:

1958 (semifinal): Brasil 5 x 2 França

Brasil 5 x 2 França 1986 (quartas): 1 x 1 (França venceu nos pênaltis)

1 x 1 (França venceu nos pênaltis) 1998 (final): Brasil 0 x 3 França

Brasil 0 x 3 França 2006 (quartas): Brasil 0 x 1 França

O recorte mostra vantagem francesa: 2 vitórias, 1 empate (com triunfo nos pênaltis) e 1 vitória brasileira. Em campo neutro, considerando Copas e Copa das Confederações, a França soma 3 vitórias em 5 jogos.

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A semifinal de 1958 segue como a maior vitória brasileira no duelo em torneios oficiais, enquanto a final de 1998 representa a maior vitória francesa em confrontos decisivos.

Mandante x visitante

Brasil como mandante

Em solo brasileiro, foram três partidas — todas amistosos:

2 vitórias do Brasil

1 empate

Nenhuma vitória francesa

O destaque fica para o 3 a 0 em 2013.

França como mandante

Na França, o histórico é mais equilibrado em oito jogos:

4 vitórias do Brasil

2 empates

2 vitórias da França

Entre os resultados marcantes estão o 3 a 1 em 1981 e o 3 a 1 em 2015, ambos com triunfo brasileiro no Stade de France.

Maiores vitórias entre Brasil x França

Maior vitória do Brasil em casa: 3 a 0 (2013, amistoso)

3 a 0 (2013, amistoso) Maior vitória do Brasil fora: 3 a 1 (1981 e 2015)

3 a 1 (1981 e 2015) Maior vitória do Brasil em campo neutro: 5 a 2 (Copa do Mundo 1958)

5 a 2 (Copa do Mundo 1958) Maior vitória da França em campo neutro: 3 a 0 (final da Copa de 1998)

3 a 0 (final da Copa de 1998) Maior vitória da França em casa: 1 a 0 (1978 e 2011)

O resultado mais repetido no confronto em solo francês é 1 a 0 para a França e 3 a 1 para o Brasil — ambos ocorreram duas vezes.

Sequências e desempenho

O Brasil já teve sequência máxima de três vitórias consecutivas contra os franceses e chegou a quatro jogos de invencibilidade no confronto. Por outro lado, viveu jejum de até seis partidas sem vencer.

A França também acumulou momentos de domínio, com duas vitórias consecutivas e série de até seis jogos de invencibilidade.

O último encontro oficial ocorreu em 26 de março de 2015, em amistoso no Stade de France, com vitória brasileira por 3 a 1.

Com quase 100 anos de história — desde o primeiro duelo em 1930 — Brasil x França segue como um dos confrontos mais marcantes do futebol internacional, reunindo números equilibrados, finais de Copa do Mundo e capítulos decisivos que ajudaram a moldar a trajetória das duas seleções.