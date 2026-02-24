Presidente da CBF revela avanço em conversas por renovação de Ancelotti

Presidente da CBF, Samir Xaud revelou avanço nas conversas pela renovação de contrato de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Em zona mista na sede da entidade, o mandatário afirmou que as discussões estão próximas de um final feliz, embora não tenha dado prazo.

- Ainda não. Está perto. Estamos discutindo, está nos ajustes finais e esperamos que logo mais a gente tome essa decisão.

Na sequência, Samir Xaud pregou pela continuidade do trabalho de Ancelotti com o objetivo de render frutos para o futuro do futebol brasileiro. O mandatário não poupou elogios ao treinador italiano e os motivos que levaram a CBF a buscar uma renovação de contrato.

- Nada de imediato, mas sim um trabalho, uma construção. Acreditamos que um ano é muito pouco para desenvolver um trabalho que deixe frutos, que deixe resultados. Nós temos a melhor matéria-prima do mundo em relação ao técnico. Temos que aproveitar isso, aproveitar o tempo dele no Brasil junto à Seleção. E eu acredito muito no trabalho que ele vem fazendo. Por acreditar nisso, iniciamos essa conversa de renovação.

Questionado sobre uma possível renovação de Carlo Ancelotti antes da Copa do Mundo, Samir Xaud não deu prazo para a assinatura do novo vínculo. No próximo mês, o treinador tem dois amistosos contra França e Croácia antes da viagem para os Estados Unidos.

Trabalho de Ancelotti na Seleção Brasileira

Há menos de um ano no comando da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti tem oito jogos à frente da Amarelinha. Nesse período, o comandante conquistou quatro vitórias, dois empates e teve duas derrotas, o que lhe confere um aproveitamento de 58,3%.

