Titular do Palmeiras mira Copa e aguarda oportunidade com Ancelotti: 'Estou pronto'

Carlos Miguel foi um dos principais destaques da vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Fluminense, na última quarta-feira (25), resultado que manteve a equipe paulista na liderança do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, foram seis defesas no confronto, sendo metade delas dentro da área, incluindo uma finalização do atacante Jefferson Savarino, já nos acréscimos. Questionado sobre uma possível convocação para defender a Seleção Brasileira, Carlos Miguel afirmou se tratar de um sonho e se colocou à disposição do técnico Carlo Ancelotti.

A próxima janela de convocações para a Seleção Brasileira ocorre no próximo mês, cerca de dois meses antes do início da Copa do Mundo Fifa. A Amarelinha enfrenta a França no dia 26 de março e, cinco dias depois, encara a Croácia, em confronto ainda a confirmar. Ambas as partidas são amistosas.

- Lógico, eu sonho (em disputar uma Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira). Sou um dos goleiros com mais notas altas. Pés no chão, tem um grande treinador na Seleção (Carlo Ancelotti), e se ele precisar de mim eu estarei aqui da melhor maneira possível. Eu trabalho muito, sei que eu mereço estar lá e eu vou trabalhar como os outros que estão lá, que também merecem - afirmou o goleiro, em entrevista após vitória do Palmeiras.

Contratado em 2025, Carlos Miguel chegou ao Palmeiras para ser o reserva imediato de Weverton. Com a lesão do titular na reta final da última temporada, assumiu a posição e foi o goleiro da equipe na decisão da Copa Libertadores diante do Flamengo.

Neste ano, voltou a vencer a concorrência com Weverton e iniciou o Campeonato Paulista como titular, enquanto o camisa 1, alçado à condição de reserva, acertou a rescisão amigável com a diretoria para se transferir para o Grêmio.

Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, sonha com uma conbvocação para defender a Seleção Brasileira (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Carlos Miguel pelo Palmeiras em 2026

11 jogos (11 titular) 7 gols sofridos (0.6 por jogo) 5 jogos sem sofrer gols (45%) 3.5 defesas por jogo 2.2 defesas em chutes dentro da área por jogo 84% de bolas defendidas 41% de acerto no passe longo

Números de goleiros convocados para a Seleção Brasileira em 2026

Alisson (Liverpool)

12 jogos (12 titular) 9 gols sofridos (0.8 por jogo) 7 jogos sem sofrer gols (58%) 2.3 defesas por jogo 1.4 defesas em chutes dentro da área por jogo 75% de bolas defendidas 44% de acerto no passe longo

Ederson (Fenerbahçe)

11 jogos (11 titular) 12 gols sofridos (1.1 por jogo) 3 jogos sem sofrer gols (27%) 2.7 defesas por jogo 2.1 defesas em chutes dentro da área por jogo 71% de bolas defendidas 41% de acerto no passe longo

Bento (Al-Nassr)

10 jogos (10 titular) 3 gols sofridos (0.3 por jogo) 8 jogos sem sofrer gols (80%) 1.2 defesas por jogo 0.7 defesas em chutes dentro da área por jogo 80% de bolas defendidas 48% de acerto no passe longo

Hugo Souza (Corinthians)

13 jogos (13 titular) 10 gols sofridos (0.8 por jogo) 6 jogos sem sofrer gols (46%) 2.5 defesas por jogo 1.5 defesas em chutes dentro da área por jogo 77% de bolas defendidas 34% de acerto no passe longo

*Números fornecidos pelo Sofascore

