Procura por ingressos para a Copa chega a meio bilhão, e Brasil está no top 10

A Fifa informou no início da noite desta quarta-feira (14) que recebeu mais de 500 milhões de pedidos de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, quantidade quase 100 vezes maior que o total de bilhetes disponíveis. Os pedidos partiram de todos os 211 países ou territórios membros da Fifa, e o Brasil está entre aqueles que mais demonstram interesse pelo Mundial.

continua após a publicidade

➡️Acesse e simule todos os jogos da Copa do Mundo de 2026

Residentes dos Estados Unidos, México e Canadá, países que sediarão a Copa do Mundo, lideram o ranking de interesse por ingressos para a Copa do Mundo. Torcedores da Alemanha, Inglaterra, Brasil, Espanha, Portugal, Argentina e Colômbia também estão no topo dos mais interessados em assistir aos jogos da competição.

O anúncio da Fifa vem ao término da fase de venda de ingressos chamada de Sorteio Aleatório. Nessa etapa, que durou 33 dias, pessoas do mundo inteiro puderam manifestar interesse em adquirir ingressos de qualquer um dos 104 jogos da Copa do Mundo. Agora, a entidade fará um sorteio dentre os 500 milhões de pedidos para definir quem poderá efetivamente adquirir os bilhetes.

continua após a publicidade

Quem participou do Sorteio Aleatório e for contemplado para comprar ingresso para a Copa do Mundo será notificado por email a partir de 5 de fevereiro.

De acordo com a Fifa, Colômbia x Portugal é o jogo que recebeu mais pedidos de ingressos. México x Coreia do Sul, a final da Copa do Mundo, o jogo de abertura entre México e África do Sul, e a partida das oitavas de final marcada para Toronto, completam o Top 5

continua após a publicidade

— Sabendo o quanto este torneio significa para as pessoas em todo o mundo, nosso único pesar é não podermos receber todos os torcedores nos estádios — declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em comunicado.

— É por isso que estamos empenhados em criar várias maneiras para que os torcedores façam parte da Copa do Mundo da Fifa 2026, por meio de uma ampla gama de experiências para os torcedores além dos estádios, tanto pessoalmente quanto online — acrescentou o dirigente.