Alisson elogia o sistema defensivo da Seleção Brasileira diante do Paraguai

O goleiro Alisson ressaltou o fato de a Seleção Brasileira não ter levado gols nesta Data Fifa. O Brasil garantiu a classificação na Copa do Mundo do ano que vem ao bater o Paraguai por 1 a 0, na última terça-feira (10), na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias. O gol foi marcado por Vini Jr.

— Esse é um objetivo nosso aqui dentro: sair sem tomar gol, mas não só isso. A maneira conta muito. Sólidos defensivamente como um todo. O Casemiro nos traz uma segurança, e o míster colocou na cabeça de todos que a atitude dos atacantes de voltar para marcar foi importante, assim como a organização defensiva dos jogadores.

Seleção Brasileira usou o CT do Corinthians e a Neo Química Arena nesta Data Fifa. (Foto: Marlon Costa/AGIF)

O goleiro ainda ressaltou como se sentiu dentro de campo no início da 'Era Ancelotti'.

— A gente pode falar que se sentiu bem em campo. Todos os jogadores mostraram essa confiança, todos nós jogamos bem. Teve entrega, dedicação e qualidade. Entrega sempre tem, mas a qualidade a gente estava deixando a desejar. Inclusive, era algo que era um objetivo em relação ao duelo contra o Equador: controle do jogo, qualidade do passe, e não tivemos erros bobos. Isso nos dá uma sensação de que podemos ter superioridade diante de adversários fortes.



Com a vitória, o Brasil foi a 25 pontos e assumiu a terceira colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. Já o Paraguai, fica com 24 pontos e cai para quinta posição.

O que vem pela frente?

A Seleção Brasileira terá mais uma oportunidade de encontrar a torcida brasileira nesta temporada. A próxima Data Fifa será em setembro. O Brasil terá pela frente o Chile, em casa, e a Bolívia, longe de seus domínios.

Diante dos chilenos, a ideia é mandar a partida no Estádio do Maracanã. Ancelotti deseja jogar no Rio de Janeiro para encerrar a competição como mandante em um palco emblemático do futebol mundial. O italiano já esteve no estádio para acompanhar algumas partidas.