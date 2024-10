Alex Telles, do Botafogo, celebra retorno à Seleção Brasileira

Alex Telles disputou sua última partida com a Amarelinha em junho do ano passado (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 11:20 • Rio de Janeiro

Substituto de Guilherme Arana, o lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, retornou à lista de convocados para a Seleção Brasileira no jogo contra o Peru, nas Eliminatórias. O jogador, que disputou sua última partida com a Amarelinha em junho do ano passado, na vitória por 4 a 2 sobre Senegal, em Lisboa, avaliou sua volta.

➡️ Dorival Júnior esboça Seleção Brasileira com novidades para enfrentar o Peru

- Fico muito feliz. O objetivo sempre foi permanecer na Seleção. Depois que tive a lesão na Copa do Mundo e fiquei um tempo fora, a minha intenção sempre foi voltar. É um clima maravilhoso aqui na Seleção. Poder retornar mostra que estou fazendo um bom trabalho. Fico muito feliz de ter retornado ao Brasil e, ao mesmo tempo, à Seleção. Para mim, é um privilégio estar aqui e sempre vai ser um sonho - disse Alex Telles, em entrevista à CBF TV.

Telles esteve com o grupo que disputou a Copa do Mundo de 2022, mas, com o Brasil passando por um processo de renovação, parou de ser convocado. Atualmente defendendo o Glorioso, ele voltou a ser destacar e figurar as listas da Seleção.

➡️ Brasil tem 2ª pior média de gols de sua história nas Eliminatórias

Alex Telles celebra estreia pelo Botafogo em setembro de 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

- Eu imaginava que seria uma consequência no meu trabalho, por ter uma trajetória legal aqui e por saber que podia estar jogando novamente alto nível, sem provar nada para ninguém, mas para provar para mim mesmo que eu podia voltar à Seleção. Então estou feliz e muito agradecido pela confiança novamente - acrescentou.

Mesmo com a vitória sobre o Chile na rodada anterior, a equipe de Dorival Júnior apresenta várias dificuldades em campo e precisou de um respiro na tabela das Eliminatórias - agora, a Canarinho ocupa a quarta colocação, com 13 pontos.

O triunfo pode ter aliviado a pressão momentaneamente, mas a Seleção Brasileira ainda precisa mostrar mais consistência e evolução para convencer os torcedores e alcançar a classificação para a Copa do Mundo de 2026 sem maiores sustos.